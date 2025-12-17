Vasco e Corinthians viveram noite pouco inspirada e protagonizaram um jogo ruim na Neo Química Arena, em São Paulo - Reprodução / GE TV

Vasco e Corinthians viveram noite pouco inspirada e protagonizaram um jogo ruim na Neo Química Arena, em São PauloReprodução / GE TV

Publicado 17/12/2025 23:33

São Paulo - Em um confronto de poucas oportunidades, o Vasco empatou sem gols com o Corinthians no jogo de ida da final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (17), na Neo Química Arena. A partida ruim ficou marcada por dois gols anulados, um para cada lado. Rayan e Memphis Depay balançaram a rede na etapa inicial, mas a arbitragem pegou impedimento em ambos os lances.

Com o resultado, o Gigante da Colina precisará de uma vitória simples no duelo de volta para levantar o troféu. O embate decisivo acontecerá no domingo (21), às 18h (de Brasília), no Maracanã. Em caso de nova igualdade no placar, a definição será nos pênaltis.

O jogo

Os primeiros minutos foram de poucas chances para ambos os lados. Quem chegou antes foi o Vasco. Rayan arrancou, cruzou e viu a zaga do Corinthians cortar mal. Thiago Mendes aproveitou a sobra na entrada da área e mandou para fora. A resposta do Timão veio com Breno Bidon, que também arriscou de longe e errou a meta.



Então, o Cruz-Maltino cresceu e tomou as rédes da partida. Aos 17, Rayan recebeu de Andrés Gómez, entrou cara a cara e balançou a rede. A arbitragem, porém, pegou impedimento do garoto e invalidou o gol. Em seguida, Coutinho e Puma Rodríguez levaram perigo.



Os donos da casa pouco criavam, mas conseguiram assustar em uma bola parada. Aos 25, Garro levantou, André Ramalho mandou para a confusão no meio da área e Memphis Depay completou para dentro. De novo, gol anulado por impedimento. Depois, Raniele e José Martínez chutaram de fora, mas não passaram perto de marcar.

Na volta do intervalo, a tônica foi a mesma. O Corinthians sofreu para criar, mas obrigou Léo Jardim a trabalhar em chute fraco de Yuri Alberto, logo no começo da segunda etapa. Do outro lado, o Vasco teve maior ímpeto, mas Hugo Souza não fez nem uma defesa sequer.

O Cruz-Maltino teve grande oportunidade com Barros, que aproveitou cruzamento de Coutinho e, de cabeça, carimbou a trave. Na sequência, Memphis Depay cobrou escanteio e Gustavo Henrique acertou a rede pelo lado de fora. Para dar mais gás em busca do resultado, Fernando Diniz acionou Vegetti para a vaga de Nuno Moreira.

Na primeira jogada bem construída pelo Timão, Léo Jardim fez milagre em finalização de Yuri Alberto. Mas a arbitragem marcou impedimento de Matheus Bidu e invalidou o lance. Antes do apito final, Matheus França ainda entrou no lugar de Coutinho.

Corinthians 0x0 Vasco

Data e hora: 17/12/2025, às 21h30

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)



Gols: -

Cartões amarelos: Raniele e Vitinho (COR); Lucas Oliveira, no banco, e Robert Renan (VAS).

Cartões vermelhos: -



CORINTHIANS (Técnico: Dorival Júnior)

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; José Martínez (Carrillo), Raniele (Vitinho), Breno Bidon (Maycon) e Garro (André Luiz); Memphis Depay (Dieguinho) e Yuri Alberto.



VASCO (Técnico: Fernando Diniz)

Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez; Barros, Thiago Mendes e Coutinho (Matheus França); Nuno Moreira (Vegetti), Andrés Gómez e Rayan.

