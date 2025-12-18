Rayan espera 'festa linda' dos vascaínos no jogo de volta da decisão, no Maracanã - Reprodução / GE TV

18/12/2025

"Tivemos chances para fazer o gol aqui. Eu fiz o gol, mas estava impedido. Poderíamos ter vencido. No domingo, nossa torcida vai fazer uma festa linda, já esgotaram os ingressos. Se Deus quiser, vamos sair com a vitória e com o título", declarou o garoto.

Os primeiros 90 minutos da decisão foram de poucas oportunidades para ambos os lados. Rayan e Memphis Depay até balançaram a rede na etapa inicial, mas os gols foram anulados por impedimento. Além disso, Léo Jardim e Hugo Souza praticamente não trabalharam.