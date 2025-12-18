Rayan espera 'festa linda' dos vascaínos no jogo de volta da decisão, no MaracanãReprodução / GE TV

São Paulo - Joia do Vasco, Rayan analisou o empate sem gols com o Corinthians no jogo de ida da final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (17), na Neo Química Arena. O atacante valorizou a atuação cruz-maltina e ressaltou que conta com a força da torcida para levantar o troféu do torneio nacional.
"Tivemos chances para fazer o gol aqui. Eu fiz o gol, mas estava impedido. Poderíamos ter vencido. No domingo, nossa torcida vai fazer uma festa linda, já esgotaram os ingressos. Se Deus quiser, vamos sair com a vitória e com o título", declarou o garoto. 
Os primeiros 90 minutos da decisão foram de poucas oportunidades para ambos os lados. Rayan e Memphis Depay até balançaram a rede na etapa inicial, mas os gols foram anulados por impedimento. Além disso, Léo Jardim e Hugo Souza praticamente não trabalharam. 
Com o resultado, o Vasco precisará de uma vitória simples no duelo de volta para levantar o troféu. O embate decisivo acontecerá no domingo (21), às 18h (de Brasília), no Maracanã. Em caso de nova igualdade no placar, a definição será nos pênaltis.