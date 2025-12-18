Rayan espera 'festa linda' dos vascaínos no jogo de volta da decisão, no MaracanãReprodução / GE TV
Rayan analisa empate do Vasco com o Corinthians: 'Poderíamos ter vencido'
Atacante conta com o apoio da torcida cruz-maltina na luta para levantar o troféu da Copa do Brasil, no domingo (21)
