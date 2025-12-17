Johan Rojas recebeu proposta do VascoDivulgação / Necaxa
Vasco faz proposta pela contratação de apoiador de clube mexicano
Colombiano, de 23 anos, viria por empréstimo
Vasco retorna a uma final com esperança de encerrar ciclo de frustrações
Gigante da Colina enfrenta o Corinthians em busca do bicampeonato da Copa do Brasil
Vasco irá conversar com Philippe Coutinho sobre renovação depois de finais da Copa do Brasil
Apoiador, de 33 anos, tem contrato até junho de 2026
Vasco x Corinthians: CBF anuncia mudança no horário do segundo jogo da final
As duas equipes vão medir forças pelo título da Copa do Brasil
Confira os relacionados do Vasco para o jogo de ida da final da Copa do Brasil
Cruz-Maltino encara o Corinthians nesta quarta-feira (17), a partir das 21h30, na Neo Química Arena
Destaque do Vasco, Rayan é monitorado pelo Real Madrid e deve receber proposta
Clube espanhol busca alternativa para Endrick, que será emprestado ao Lyon, da França, e tem futuro incerto
