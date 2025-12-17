Johan Rojas recebeu proposta do Vasco - Divulgação / Necaxa

Publicado 17/12/2025 07:30 | Atualizado 17/12/2025 09:48

Rio - Enquanto decide a Copa do Brasil, o Vasco já está preocupado com a montagem do elenco para a próxima temporada. De acordo com informações do portal "GE", o Cruz-Maltino fez uma proposta pela contratação de Johan Rojas, apoiador do Monterrey, do México.

Nascido na Colômbia, o jogador, de 23 anos, pode executar mais de uma função no meio de campo. A oferta do clube carioca é de uma empréstimo por uma temporada. O Staff de Rojas vê como uma boa alternativa mudar de ares.

O meia, que foi emprestado ao Necaxa, também do México, chegou ao Monterrey no ano passado depois de se destacar pelo La Equidad, da Colômbia. O valor desembolsado pela sua contratação foi de 2 milhões de euros (algo em torno de R$ 12,94 milhões).

Na atual temporada, Johan Rojas entrou em campo em 17 partidas e anotou um gol pelo Necaxa. Seu melhor ano foi em 2023, quando defendeu o La Equidad e fez cinco gols em 29 jogos.