Jogadores do Vasco comemoram a classificação nos pênaltis para a final da Copa do Brasil - Matheus Lima/Vasco

Publicado 17/12/2025 09:00

O torcedor do Vasco viveu um momento de êxtase no Maracanã com a classificação para a final da Copa do Brasil, cujo jogo de ida contra o Corinthians é nesta quarta-feira (17), às 21h30 na Neo Química Arena. Não é à toa, já que esse é o grande momento do clube desde o título do Carioca de 2016, para uma torcida que levou ao pé da letra que "o sentimento não para" e apoiou bastante, mesmo diante dos muitos momentos difíceis ao longo dos anos.



"É o sonho da torcida e nosso também. Chegar à final é um feito marcante, conseguir colocar o Vasco de volta disputando grandes títulos, que é onde deve estar, é gratificante", comemorou Léo Jardim após a vaga na final.



Na verdade, o Gigante da Colina tenta se reerguer após uma série de problemas em campo e fora dele. E a Copa do Brasil virou um objetivo na tentativa da retomada no protagonismo do futebol brasileiro. Foi assim no título do torneio em 2011, mas que permitiu por apenas um breve período essa esperança de dias melhores.

Desde aquela conquista do torneio, o auge do Vasco durou até a temporada seguinte, quando caiu nas quartas de final da Libertadores, justamente para o Corinthians. No período, ainda foi segundo (em 2011) e quinto (em 2012) colocado do Brasileirão, suas melhores campanhas.



Depois disso, foram apenas dois títulos Cariocas, em 2015 e 2016, e outras duas finais estaduais: em 2018 perdeu para o Botafogo e em 2019, para o Flamengo. Além de quatro conquistas de turnos (duas Taças Guanabara, em 2016 e 2019, e duas Taças Rio, em 2017 e 2021).



Muito pouco para a história vascaína cheia de glórias, que nesses 14 anos ficou marcada por decepções e três rebaixamentos (2013, 2015 e 2020), além de não conseguir o acesso em 2021.



Por isso, diante de tantas pancadas no torcedor, a conquista da Copa do Brasil é vista como essencial para o projeto de reerguer o Vasco, mesmo diante das dificuldades financeiras.



"Acho que é o jogo mais importante da minha carreira e de alguns jogadores. Vai ser difícil, o Corinthians tem uma grande equipe. Vamos projetar e nos preparar pra fazer bom jogo lá (em são Paulo) e trazer bom resultado para decidir em casa, com o apoio de nossa torcida", disse Paulo Henrique.



Como foi o Vasco desde o título da Copa do Brasil em 2011



- Disputou apenas duas Libertadores no período. Em 2012 fez grande campanha e foi até as quartas. Já em 2018 caiu na fase de grupos.



- Na Copa do Brasil, chegou à final em 2025 e à semifinal em 2024, nas campanhas mais distantes que fez. Por outro lado, o Vasco foi eliminado precocemente, na segunda fase, em 2022 e 2023.



- No Campeonato Carioca, fez apenas quatro finais em 14 anos, e conquistou duas, em 2015 e 2016.



- No Brasileirão só ficou entre os 10 primeiros quatro vezes nas 11 edições que disputou. Ficou fora de outras quatro porque estava na Série B.



As campanhas no Brasileirão



- 10º lugar - 2024

- 15º lugar - 2023

- 17º lugar - 2020 (rebaixado)

- 12º lugar - 2019

- 16º lugar - 2018

- 7º lugar - 2017

- 18º lugar - 2015 (rebaixado)

- 18º lugar -2013 (rebaixado)

- 5º lugar -2012

- 2º lugar -2011