Rayan em treino do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Rayan em treino do VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 17/12/2025 15:20

Rio - Principal destaque do Vasco na temporada, o atacante Rayan, de 19 anos, entrou na mira de mais um clube europeu: o Crystal Palace, da Inglaterra. De acordo com informações da "ESPN", a equipe já entrou em contato com o Cruz-Maltino e deve enviar uma proposta.

O jovem tem como intermediário o agente israelense Pini Zahivi, que tem bastante influência nos bastidores na Premier League. O interesse do Crystal Palace é avançar na negociação, mas fechá-la somente no meio da temporada.

O atacante, que vem sendo alvo de outros clubes do futebol europeu, assinou na semana passada uma renovação com o Vasco até o fim de 2028. A multa do atleta é na casa dos 80 milhões de euros (R$ 517 milhões, na cotação atual).

Ao todo, nesta temporada, Rayan soma 20 gols e uma assistência em 54 jogos, 49 como titular. Cria do Gigante da Colina, o jovem foi eleito a revelação do Brasileirão 2025.