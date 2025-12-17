Rayan em treino do VascoMatheus Lima / Vasco

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Principal destaque do Vasco na temporada, o atacante Rayan, de 19 anos, entrou na mira de mais um clube europeu: o Crystal Palace, da Inglaterra. De acordo com informações da "ESPN", a equipe já entrou em contato com o Cruz-Maltino e deve enviar uma proposta.
LEIA MAIS: Vasco faz proposta pela contratação de apoiador de clube mexicano
O jovem tem como intermediário o agente israelense Pini Zahivi, que tem bastante influência nos bastidores na Premier League. O interesse do Crystal Palace é avançar na negociação, mas fechá-la somente no meio da temporada.
LEIA MAIS: Vasco irá conversar sobre renovação com Coutinhoapós Copa do Brasil
O atacante, que vem sendo alvo de outros clubes do futebol europeu, assinou na semana passada uma renovação com o Vasco até o fim de 2028. A multa do atleta é na casa dos 80 milhões de euros (R$ 517 milhões, na cotação atual).
LEIA MAIS: Vasco x Corinthians: CBF anuncia mudança no horário do segundo jogo
Ao todo, nesta temporada, Rayan soma 20 gols e uma assistência em 54 jogos, 49 como titular. Cria do Gigante da Colina, o jovem foi eleito a revelação do Brasileirão 2025.
fotogaleria
Rayan em treino do Vasco
Rayan é o grande destaque do Vasco na temporada
Rayan é o grande destaque do Vasco
São Paulo (SP), 17/12/2025 - BRASILEIRAO/CORINTHIANS VS VASCO - Partida entre Corinthians e Vasco, válida pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil, na noite desta quarta-feira, dia 17 de dezembro de 2025, na Neo Química Arena, em São Paulo-SP.