Rayan é o grande nome do Vasco nesta temporada e esperança de gols na final da Copa do BrasilReginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 17/12/2025 10:24

nesta quarta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), à final da Copa do Brasil, com o jogo de ida na Neo Química Arena, em São Paulo.

Corinthians ou Vasco , apenas um terminará comemorando o último título da temporada do futebol brasileiro. Os dois gigantes dão início, nesta quarta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), à final da Copa do Brasil, com o jogo de ida na Neo Química Arena, em São Paulo.

Onde assistir a Corinthians x Vasco



O primeiro duelo entre os finalistas terá transmissão de: TV Globo, Sportv, Premiere e Prime Video.



Como deve jogar o Timão



Campeão em 1995, 2002 e 2009, o Corinthians busca o tetracampeonato e aposta em abrir uma boa vantagem em casa. Para isso, o técnico Dorival Júnior terá todo o elenco à disposição.



Diante das opções, há duas dúvidas. Raniele não sente mais dores no tornozelo esquerdo e pode ganhar a vaga de José Martínez. Já Rodrigo Garro deve ser novidade no lugar de André Carrillo.



O provável time do Corinthians para a final é: Hugo Souza, Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Maycon, José Martínez (Raniele), Breno Bidon e Rodrigo Garro (Carrillo); Memphis Depay e Yuri Alberto.



Provável escalação do Gigante da Colina



Sem conquistar um título desde o Campeonto Carioca de 2016, o Vasco busca o bi da Copa do Brasil, após vencê-la em 2011. O time do técnico Fernando Diniz tem a missão de sobreviver no Itaquerão para ter a força de sua torcida no Maracanã como trunfo no jogo de volta, marcado para domingo (21), às 18h (de Brasília).



Para isso, o Vasco deve repetir a escalação dos duelos contra o Fluminense na semifinal e ir a campo com: Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Puma Rodríguez, Barros, Thiago Mendes, Coutinho, Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan.



Arbitragem do jogo de ida da final da Copa do Brasil



Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Árbitros assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Rafael da Silva Alves (MG)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)