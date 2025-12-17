Fernando Diniz só tem uma preocupação no Vasco em relação a suspensão por cartão amareloMatheus Lima / Vasco
Saiba quem são os jogadores pendurados de Vasco e Corinthians na final da Copa do Brasil
Se algum deles tomar cartão aamarelo no jogo de ida, ficará fora da decisão no Maracanã
Saiba quem são os jogadores pendurados de Vasco e Corinthians na final da Copa do Brasil
Se algum deles tomar cartão aamarelo no jogo de ida, ficará fora da decisão no Maracanã
Corinthians x Vasco: onde assistir, horário, escalações e arbitragem
Timão e Gigante da Colina fazem o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, em São Paulo
Vasco retorna a uma final com esperança de encerrar ciclo de frustrações
Gigante da Colina enfrenta o Corinthians em busca do bicampeonato da Copa do Brasil
Vasco faz proposta pela contratação de apoiador de clube mexicano
Colombiano, de 23 anos, viria por empréstimo
Vasco irá conversar com Philippe Coutinho sobre renovação depois de finais da Copa do Brasil
Apoiador, de 33 anos, tem contrato até junho de 2026
Vasco x Corinthians: CBF anuncia mudança no horário do segundo jogo da final
As duas equipes vão medir forças pelo título da Copa do Brasil
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.