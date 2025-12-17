Fernando Diniz só tem uma preocupação no Vasco em relação a suspensão por cartão amarelo - Matheus Lima / Vasco

Fernando Diniz só tem uma preocupação no Vasco em relação a suspensão por cartão amareloMatheus Lima / Vasco

Publicado 17/12/2025 12:14

equipe comandada por Dorival Júnior possui uma lista com oito jogadores com dois cartões amarelos. Vários são titulares, ao contrário dos vascaínos.

Corinthians e Vasco abrem a decisão da Copa do Brasil nesta quarta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. O clube paulista tem uma grande preocupação para o duelo em Itaquera. Acom dois cartões amarelos. Vários são titulares, ao contrário dos vascaínos.

A relação de pendurados do time corintiano é composta por Hugo Souza, Rodrigo Garro, Gustavo Henrique, Matheuzinho, Maycon, André Ramalho, Angileri e Breno Bidon. Caso algum deles seja advertido pela arbitragem nesta quarta, estará fora da partida decisiva no Maracanã.



Pelo lado do Vasco, a lista é bem menor e menos preocupante. Os únicos pendurados são Pablo Vegetti e Lucas Piton. O lateral-esquerdo está com uma lesão no joelho e está foda do jogo de ida.



O título da Copa do Brasil vai ser definido no confronto de volta entre os finalistas, que acontece no próximo domingo, no Maracanã, a partir das 18h (de Brasília).