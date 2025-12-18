Torcida do Vasco esgota ingressos e garante Maracanã lotado na final da Copa do Brasil - Matheus Lima/Vasco

Os torcedores do Vasco esgotaram os ingressos para a final da Copa do Brasil entre clube carioca e Corinthians. O segundo jogo da decisão vai ser disputado no Maracanã, neste domingo (21) , às 18h (de Brasília).

A venda começou na última segunda (16) e se encerrou poucos dias depois, o que mostra uma grande procura dos vascaínos. A expectativa é de uma grande festa nas arquibancadas.

Com o empate sem gols em São Paulo, o Vasco precisa de uma vitória simples sobre o Corinthians para conquistar o título da competição. Um novo empate leva a decisão da taça para a disputa dos pênaltis. O Alvinegro também depende somente de uma vitória para ser campeão.

O clube carioca não conquista o título da Copa do Brasil desde 2011, quando derrotou o Coritiba na final. O Cruz-Maltino busca o bicampeonato e o Corinthians vai em busca do quarto título da competição.