Torcida do Vasco esgota ingressos e garante Maracanã lotado na final da Copa do BrasilMatheus Lima/Vasco
Torcedores do Vasco esgotam ingressos para final da Copa do Brasil
Segundo jogo da decisão irá acontecer no Maracanã neste domingo
Léo Jardim aprova empate do Vasco mas admite: 'Poderia ser melhor'
Goleiro acredita que Gigante da Colina poderia ter vencido primeiro jogo da final da Copa do Brasil
Coutinho utilizou injeção e entrou em campo em quatro jogos pelo Vasco no sacrifício
Apoiador, de 33 anos, é um dos destaques da equipe de Diniz
Diniz valoriza empenho do Vasco no empate com o Corinthians: 'Merecíamos vencer'
Times não saíram do zero no jogo de ida da final da Copa do Brasil, na Neo Química Arena
Rayan analisa empate do Vasco com o Corinthians: 'Poderíamos ter vencido'
Atacante conta com o apoio da torcida cruz-maltina na luta para levantar o troféu da Copa do Brasil, no domingo (21)
Vasco e Corinthians empatam sem gols na ida da final da Copa do Brasil
Cruz-Maltino precisará de uma vitória simples para levantar o troféu no Maracanã, no domingo (21); em caso de nova igualdade, definição será nos pênaltis
