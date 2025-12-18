Léo Jardim analisou o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, entre Vasco e Corinthians Matheus Lima/ Vasco
Léo Jardim aprova empate do Vasco mas admite: 'Poderia ser melhor'
Goleiro acredita que Gigante da Colina poderia ter vencido primeiro jogo da final da Copa do Brasil
Vasco distribui ingressos da final da Copa do Brasil para todos os funcionários
Além das entradas, cada um ganhou uma camisa oficial do Cruz-Maltino
Vegetti conta com a força da torcida do Vasco para buscar o título da Copa do Brasil
Jogo decisivo será no domingo (21), às 18h (de Brasília), no Maracanã
CBF define árbitro do jogo de volta da decisão da Copa do Brasil
Vasco e Corinthians vão disputar o título do torneio no domingo (21), no Maracanã
Casagrande vê controle do Vasco e crê que Corinthians precisará de 'jogo perfeito' para título
Equipes empataram em primeira partida da final da Copa do Brasil
Torcedores do Vasco esgotam ingressos para final da Copa do Brasil
Segundo jogo da decisão irá acontecer no Maracanã neste domingo
