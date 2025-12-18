Léo Jardim analisou o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, entre Vasco e Corinthians - Matheus Lima/ Vasco

Léo Jardim analisou o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, entre Vasco e Corinthians Matheus Lima/ Vasco

Publicado 18/12/2025 11:52

vê o resultado na ida, na Neo Química Arena, como satisfatório, mas admite que queria mais.

O Vasco deu um passo pequeno para voltar a conquistar a Copa do Brasil, ao empatar em 0 a 0 com o Corinthians fora de casa. Agora, o Gigante da Colina definirá o título com a torcida a seu favor, mas sem vantagem. Por isso, Léo Jardim, mas admite que queria mais.

Afinal, o time jogou melhor e teve chances de sair com a vitória, inclusive com uma bola na trave de Barros, e uma vantagem maior. Mas agora precisará vencer para ser campeão no tempo regulamentar, enquanto um empate levará a disputa para os pênaltis.



"Era nossa proposta vencer o jogo. Sabemos o quão difícil é enfrentar o Corinthians na Arena. Quando a gente conseguiu fazer o nosso jogo, colocar em prática o que a gente trabalha, criou boas oportunidades para vencer. Claro que o empate não é um resultado de se jogar fora, mas a gente sai de campo com a sensação de que poderia ser melhor", disse o goleiro.



Vasco e Corinthians voltam a se enfrentar no domingo (21), às 18h (de Brasília), no Maracanã.