Walter Casagrande abordou final da Copa do BrasilDivulgação

Publicado 18/12/2025 14:50

Rio - Ídolo do Corinthians, Walter Casagrande, analisou o primeiro jogo da final da Copa do Brasil entre o clube paulista e o Vasco, em São Paulo. Na opinião do ex-atacante, o Cruz-Maltino controlou a partida, apesar de não ter feito um grande jogo.

"O Vasco não foi tão melhor assim, mas controlou o jogo, chutando muito mais, porém também sem acertar nenhuma bola na direção do gol", disse em sua coluna no portal "UOL".

Em relação ao título da competição, Casagrande entende que o Vasco está em vantagem e que o Corinthians terá que ter uma atuação bem superior para sair de São Januário com a taça.

"Agora terá que ir ao Maracanã lotado enfrentar um Vasco empolgado, sem poder ficar só se defendendo. Precisará de uma partida perfeita para poder chegar ao título". concluiu.