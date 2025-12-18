Walter Casagrande abordou final da Copa do BrasilDivulgação
Casagrande vê controle do Vasco e crê que Corinthians precisará de 'jogo perfeito' para título
Equipes empataram em primeira partida da final da Copa do Brasil
Torcedores do Vasco esgotam ingressos para final da Copa do Brasil
Segundo jogo da decisão irá acontecer no Maracanã neste domingo
Léo Jardim aprova empate do Vasco mas admite: 'Poderia ser melhor'
Goleiro acredita que Gigante da Colina poderia ter vencido primeiro jogo da final da Copa do Brasil
Coutinho utilizou injeção e entrou em campo em quatro jogos pelo Vasco no sacrifício
Apoiador, de 33 anos, é um dos destaques da equipe de Diniz
Diniz valoriza empenho do Vasco no empate com o Corinthians: 'Merecíamos vencer'
Times não saíram do zero no jogo de ida da final da Copa do Brasil, na Neo Química Arena
Rayan analisa empate do Vasco com o Corinthians: 'Poderíamos ter vencido'
Atacante conta com o apoio da torcida cruz-maltina na luta para levantar o troféu da Copa do Brasil, no domingo (21)
