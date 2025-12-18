Rio - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu que Wilton Pereira Sampaio será o responsável por apitar o jogo de volta da final da Copa do Brasil, entre Vasco
e Corinthians. A decisão será no domingo (21), às 18h (de Brasília), no Maracanã.
Leia mais: Torcedores do Vasco esgotam ingressos para final da Copa do Brasil
O juiz foi escolhido em audiência pública realizada nesta quinta-feira (18). Os auxiliares serão Bruno Boschilia e Victor Imazu. Marco Fazekas estará no comando do VAR.
Na Neo Química Arena, a partida de ida terminou empatada em 0 a 0
. Assim, levantará o troféu quem vencer o duelo no Rio de Janeiro. Em caso de nova igualdade, a definição será nos pênaltis.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.