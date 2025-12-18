Wilton Pereira Sampaio apitará a segunda partida da final da Copa do Brasil - Cesar Greco / Palmeiras

Wilton Pereira Sampaio apitará a segunda partida da final da Copa do BrasilCesar Greco / Palmeiras

Publicado 18/12/2025 16:25

Rio - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu que Wilton Pereira Sampaio será o responsável por apitar o jogo de volta da final da Copa do Brasil, entre Vasco e Corinthians. A decisão será no domingo (21), às 18h (de Brasília), no Maracanã.

Leia mais: Torcedores do Vasco esgotam ingressos para final da Copa do Brasil



O juiz foi escolhido em audiência pública realizada nesta quinta-feira (18). Os auxiliares serão Bruno Boschilia e Victor Imazu. Marco Fazekas estará no comando do VAR. O juiz foi escolhido em audiência pública realizada nesta quinta-feira (18). Os auxiliares serão Bruno Boschilia e Victor Imazu. Marco Fazekas estará no comando do VAR.

Leia mais: Diniz valoriza empenho do Vasco no empate com o Corinthians