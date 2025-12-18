Vegetti sonha em conquistar seu primeiro título com a camisa do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Publicado 18/12/2025 21:47

"A torcida do Vasco é maluca e surpreende sempre. Contamos com eles, os ingressos já estão esgotados. Com a nossa torcida, vamos nos sentir melhor em campo. Vai ser um jogo muito difícil. Temos que repetir o que foi feito aqui", declarou o jogador, na Neo Química Arena.



O argentino busca o primeiro título desde que chegou ao Gigante da Colina. "Não quero nem falar sobre isso, porque ainda faltam 90 minutos. Mas a ambição e o sonho são muito grandes. Sofri muito quando ficamos de fora contra o Atlético-MG dentro de casa (2024), mas tudo acontece por algo. Eu sempre falo que o futebol é assim, ele dá a revanche. Temos a revanche agora", ponderou.



"Demonstramos mais uma vez que estamos preparados. O time quer estar do mesmo tamanho que a torcida, que é gigante, e o time tem que representar a ela", complementou.

Pendurado, Vegetti contou que ficou apreensivo com a possibilidade de perder o segundo jogo. Ele foi acionado por Fernando Diniz durante a segunda etapa e, no fim das contas, passou ileso. "Fazia tempo que eu não ficava tão nervoso. Fiquei um pouco quieto, mas agora (no Maracanã) vai ser diferente. Mentalizei para não fazer nenhuma coisa estranha, não tomar cartão e poder ajudar o time na final", disse.

