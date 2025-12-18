Finalíssima marcará o duelo entre Lionel Messi e Lamine YamalDivulgação / Conmebol
Conmebol anuncia data de Finalíssima entre Argentina e Espanha; confira
Partida será disputada na cidade de Lusail, no Catar
Presidente da Série A confirma jogo entre Milan e Como na Austrália
Partida da 24ª rodada será disputada em Perth por causa dos Jogos Olímpicos de Inverno
Flamengo x Lanús: Conmebol divulga datas e horários da Recopa Sul-Americana
Torneio reúne os campeões da Libertadores e da Sul-Americana
Clube da série B oficializa contratação de ex-atacante do Fluminense
Centroavante de 22 anos é o primeiro reforço do time alagoano para a temporada
Com gol brasileiro, Napoli vence o Milan e vai à final da Supercopa da Itália
O outro finalista sairá do duelo entre Bologna e Inter de Milão
Briga entre torcedores na final da Copa Colômbia deixa quase 60 feridos
Imagens mostram dezenas de pessoas invadindo o campo e atirando objetos umas nas outras; algumas carregavam facas
