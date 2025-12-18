Jogadores do Flamengo comemoram o título da Libertadores - Adriano Fontes / Flamengo

Em 2024, Atlético-MG e O vencedor do troféu é definido através de votos populares e de um júri da premiação. A cerimônia para anunciar o ganhador será no dia 28 de dezembro, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.Em 2024, Atlético-MG e Botafogo representaram o país, mas viram o Real Madrid celebrar a vitória.

Além do melhor clube do mundo, a premiação também elege o melhor jogador, a melhor jogadora, o melhor clube feminino, o melhor treinador, a maior promessa, o melhor meio-campista, o melhor atacante e melhor jogador de clube do Oriente Médio.