Adriano Fontes / Flamengo
Publicado 18/12/2025 18:03
Depois de protagonizar uma temporada histórica, o
Flamengo
é um dos cinco finalistas do prêmio de melhor clube do mundo em 2025, pela Globe Soccer Awards. Além do Rubro-Negro, estão na briga Barcelona, Chelsea, Liverpool e PSG.
Antes, o Palmeiras havia sido indicado - ao lado de outros times -, mas ficou fora da disputa
.
O vencedor do troféu é definido através de votos populares e de um júri da premiação. A cerimônia para anunciar o ganhador será no dia 28 de dezembro, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.
Em 2024, Atlético-MG e
Botafogo
representaram o país, mas viram o Real Madrid celebrar a vitória.
Mais categorias
Além do melhor clube do mundo, a premiação também elege o melhor jogador, a melhor jogadora, o melhor clube feminino, o melhor treinador, a maior promessa, o melhor meio-campista, o melhor atacante e melhor jogador de clube do Oriente Médio.
