Alguns jogadores do Flamengo emendaram a viagem de férias direto de Doha, no Catar - Adriano Fontes / Flamengo

Publicado 18/12/2025 22:48 | Atualizado 18/12/2025 23:09

Alex Sandro, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Cebolinha, Danilo, Evertton Araújo, Michael, Pedro, Rossi e Samuel Lino foram os que não voltaram no voo fretado pelo Rubro-Negro. O técnico Filipe Luís, que negocia a renovação de contrato, também aproveitou para descansar a cabeça na Europa. Diretor de futebol, José Boto foi para Portugal. As informações são do site 'ge'.

Flamengo chegou à final do torneio internacional depois de superar Cruz Azul (México) e Pyramids (Egito). No entanto, não conseguiu vencer o PSG para levantar o troféu. O Rubro-Negro lutou até o fim, mas perdeu nos pênaltis (2 a 1) e deu adeus ao sonho do título. No tempo normal e na prorrogação, a partida terminou empatada em 1 a 1.

Mesmo assim, a temporada foi histórica. Ao todo, foram seis taças conquistadas ao longo do ano: Carioca, Supercopa do Brasil, Brasileirão, Libertadores, Derby das Américas e Copa Challenger.