Rio - A Conmebol confirmou nesta quinta-feira (18) as datas e os horários das partidas da Recopa Sul-Americana, entre Flamengo e Lanús (ARG). O torneio reúne os campeões da Libertadores e da Sul-Americana, em jogos de ida e volta. Os embates estão marcados para os dias 19 e 26 de fevereiro, às 21h30 (de Brasília).
Os estádios, porém, não foram especificados pela entidade. A tendência é que os confrontos aconteçam em La Fortaleza, em Lanús, e no Maracanã, no Rio de Janeiro. 

Flamengo disputará a Recopa Sul-Americana pela terceira vez: foi campeão em 2020, sobre o Independiente del Valle, e vice em 2023, em novo duelo com os equatorianos. Do outro lado, o Lanús brigou pelo troféu em apenas uma oportunidade e perdeu para o Atlético-MG, em 2014.
Confira as datas e os horários das partidas

. Jogo de ida: Lanús x Flamengo, 19/02, quinta-feira, às 21h30, em Lanús
. Jogo de volta: Flamengo x Lanús, 26/02, quinta-feira, às 21h30, no Rio de Janeiro