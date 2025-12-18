Rio - A Conmebol confirmou nesta quinta-feira (18) as datas e os horários das partidas da Recopa Sul-Americana, entre Flamengo e Lanús (ARG). O torneio reúne os campeões da Libertadores e da Sul-Americana, em jogos de ida e volta. Os embates estão marcados para os dias 19 e 26 de fevereiro, às 21h30 (de Brasília).
Os estádios, porém, não foram especificados pela entidade. A tendência é que os confrontos aconteçam em La Fortaleza, em Lanús, e no Maracanã, no Rio de Janeiro.
O Flamengo disputará a Recopa Sul-Americana pela terceira vez: foi campeão em 2020, sobre o Independiente del Valle, e vice em 2023, em novo duelo com os equatorianos. Do outro lado, o Lanús brigou pelo troféu em apenas uma oportunidade e perdeu para o Atlético-MG, em 2014.
