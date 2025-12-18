Saúl errou a cobrança de pênalti em Flamengo x PSG - Gilvan de Souza/Flamengo

Saúl errou a cobrança de pênalti em Flamengo x PSGGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 18/12/2025 15:15

assumiu a responsabilidade por um dos pênaltis desperdiçados na decisão contra o PSG, após empate em 1 a 1.

Saúl foi às redes sociais nesta quinta-feira (18) para se desculpar à torcida do Flamengo após a derrota na final da Copa Intercontinental, disputada em Doha. O meio-campista espanholna decisão contra o PSG, após empate em 1 a 1.

"Eu falhei em um momento muito importante, sim. Mas desde então venho trabalhando mais do que nunca para dar ao Flamengo e à Nação o que eles merecem. Desculpa. ‘Uma vez Flamengo, sempre Flamengo'", escreveu.



A reação do espanhol após vice do Flamengo

Saúl foi um dos jogadores mais abatidos após o vice da Copa Intercontinental. Com o estádio Ahmad bin Ali já praticamente vazio, ele retornou ao campo, sentou-se no banco de reservas e permaneceu alguns minutos em silêncio.

“Sinceramente, ontem fiquei muito mal pela derrota. Mas também preciso dizer que me sinto muito orgulhoso de fazer parte do Flamengo e de dividir o vestiário com esses companheiros", disse na mesma postagem.



O espanhol foi o segundo cobrador do Flamengo e o primeiro a perder pênalti na disputa. O goleiro Safonov também pegou as finalizações de de Pedro, Léo Pereira e Luiz Araújo na vitória do PSG por 2 a 1nas cobranças.



Saúl pode passar por procedimento

Contratado em julho, o jogador vem sofrendo com dores e deve passar por cirurgia no tendão de Aquiles do pé esquerdo. Por isso virou opção no banco de reservas e entrou na final no lugar de Jorginho, autor do gol de empate no tempo normal.



Em cinco meses no clube, o meio-campista soma 24 partidas disputadas e duas assistências com a camisa rubro-negra.





