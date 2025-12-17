Filipe Luís é o técnico do Flamengo - Adriano Fontes/Flamengo

Publicado 17/12/2025 19:52

Catar - Filipe Luís não escondeu a tristeza pelo vice na Copa Intercontinental , mas fez questão de destacar o orgulho de seus jogadores. O técnico do Flamengo também valorizou o mental da equipe e a luta dentro de campo diante do Paris Saint-Germain.

"Muito triste por perder, não gosto de perder, não gosto dessa sensação. Mas ao mesmo tempo, muito orgulhoso dos meus jogadores, o que eles fizeram hoje foi histórico. Estivemos tão perto, uma disputa de pênaltis, mais perto do que isso contra uma equipe desse nível... Não foi possível".

"Esse time (Flamengo) mentalmente é muito forte, sempre foi, durante todo o ano, todas as finais, quando a equipe mais precisou, esses jogadores responderam, não ia ser diferente hoje. Lutou por cada bola, por cada centímetro, por cada espaço no campo contra uma equipe simplesmente maravilhosa. De admirar a forma que eles jogam, como jogam e o treinador. Por isso, que dá mais orgulho do que meus jogadores fizeram não só hoje, mas também durante toda a temporada".

O Rubro-Negro saiu atrás no placar, mas buscou o empate no tempo regulamentar. O 1 a 1 persistiu no placar até o fim, o que forçou a prorrogação. Como a igualdade continuou, a final foi para os pênaltis. O Fla, porém, sofreu com o goleiro Safonov, que pegou quatro cobranças.

"Os pênaltis... Os goleiros, analistas e treinadores de goleiros estudam e passam detalhes. Provavelmente, o goleiro do PSG deve ter estudado muito bem. Por ele esperar o pênalti do Pedro, de ficar no meio no pênalti do Léo (Pereira). Parece que ele viu o nosso treino ontem. Realmente, mérito. Parabenizar o Paris, que não foi só campeão nos pênaltis. Fizeram uma temporada fantástica e mereceram. Prefiro parabenizar o Paris e o goleiro, que pegou todos esses pênaltis e fez o time ser campeão".

O técnico Filipe Luís também fez um balanço da temporada. Em 2025, o Flamengo conquistou o Estadual, a Supercopa Rei, o Brasileirão e a Libertadores. Na Copa Intercontinental, embora não tenha sido campeão, faturou o Derby das Américas e a Copa Challenger.

"Primeiro, foi uma temporada incrível, mágica, histórica. Jogadores entraram para a história do Flamengo, teriam entrado mais se as cobranças tivessem caído para o nosso lado. Esses jogadores são históricos, todos eles, todos os que fizeram parte desse plantel e colocaram seu nome na história. É um grupo muito vencedor e ambicioso e não tenho dúvida que vai continuar com a mesma ambição".

O treinador também foi perguntado sobre o futuro, já que tem contrato apenas até o fim deste ano. Filipe, porém, não se alongou no tema durante a coletiva.

"Sobre o futuro, não é o momento. Estou com o luto do jogo. Mas não depende só de mim. Esperamos que nos próximos dias se arrume".