Petkovic - Agência O Dia

Petkovic Agência O Dia

Publicado 17/12/2025 18:18 | Atualizado 17/12/2025 19:23

"Fizemos de tudo para levar aos pênaltis e fomos incompetentes demais. Errar um ou dois e perder é normal, mas errar 4 não tem como explicar", lamentou Pet.

Fizemos de tudo para levar aos penaltis e fomos incompetentes demais



Errar um ou dois é perder é normal, mas errar 4 não tem como explicar — Petkovic Oficial (@Petkovic10) December 17, 2025

Posteriormente, valorizou o ano do Flamengo e parabenizou o grupo "pela dedicação e a honra" com o manto. Nesta temporada, o Rubro-Negro conquistou o Estadual, a Supercopa Rei, o Brasileirão, a Libertadores e faturou duas taças dentro o Intercontinental, o Derby das Américas e a Copa Challenger.

"Ingerindo o sabor amargo da derrota e pensando com a cabeça fria, é preciso ressaltar que o ano foi rubro negro e, mesmo triste e com lágrimas nos olhos, acho que a rapaziada merece nossos PARABÉNS pela dedicação e honra com que vestiu o manto sagrado!!", escreveu.

Ingerindo o sabor amargo da derrota e pensando com a cabeça fria, é preciso ressaltar que o ano foi rubro negro e, mesmo triste e com lágrimas nos olhos, acho que a rapaziada merece nossos PARABÉNS pela dedicação e honra com que vestiu o manto sagrado!!! — Petkovic Oficial (@Petkovic10) December 17, 2025

O empate por 1 a 1 no tempo regulamentar persistiu na prorrogação, o que forçou os pênaltis. O Flamengo, porém, parou no goleiro Safonov em quatro. O PSG desperdiçou duas, mas elas não fizeram falta, já que levou a melhor por 2 a 1 e ficou com o título.

