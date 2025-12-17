"O sentimento de todos é de tristeza. Perdemos nos pênaltis, onde tudo podia acontecer. Queria parabenizar o grupo pela temporada brilhante que fizemos. Chegamos aqui com muita disposição, muito trabalho, e saímos de cabeça erguida. O jogo foi parelho, tivemos a sensação de que estávamos atrás da vitória a todo momento. Todos jogaram muito", disse o jogador, em entrevista à 'Cazé TV'.
"O PSG é um time muito intenso, temos que correr mais para marcá-los. Fizemos o que Filipe (Luís) pediu, conseguimos marcar bem. É enaltecer a temporada que fizemos, porque foi uma temporada desgastante e chegamos aqui vivos", completou.
Agora, o elenco do Flamengo terá um período de descanso e, em breve, iniciará a preparação para mais uma temporada. O primeiro compromisso do Rubro-Negro no ano que vem será pelo Campeonato Carioca, em meados de janeiro.
