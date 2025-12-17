Bruno Henrique em ação pelo Flamengo diante do PSG, na Copa IntercontinentalGilvan de Souza / Flamengo

Atacante do Flamengo, Bruno Henrique lamentou a derrota para o PSG na final da Copa Intercontinental, nesta quarta-feira (17), no Estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, no Catar. O Rubro-Negro lutou, mas foi superado nos pênaltis (2 a 1) e ficou com o segundo lugar no torneio. No tempo normal e na prorrogação, o duelo terminou empatado em 1 a 1. Apesar da insatisfação, o camisa 27 fez questão de valorizar o ano do clube. 
"O sentimento de todos é de tristeza. Perdemos nos pênaltis, onde tudo podia acontecer. Queria parabenizar o grupo pela temporada brilhante que fizemos. Chegamos aqui com muita disposição, muito trabalho, e saímos de cabeça erguida. O jogo foi parelho, tivemos a sensação de que estávamos atrás da vitória a todo momento. Todos jogaram muito", disse o jogador, em entrevista à 'Cazé TV'.

"O PSG é um time muito intenso, temos que correr mais para marcá-los. Fizemos o que Filipe (Luís) pediu, conseguimos marcar bem. É enaltecer a temporada que fizemos, porque foi uma temporada desgastante e chegamos aqui vivos", completou. 
Agora, o elenco do Flamengo terá um período de descanso e, em breve, iniciará a preparação para mais uma temporada. O primeiro compromisso do Rubro-Negro no ano que vem será pelo Campeonato Carioca, em meados de janeiro.