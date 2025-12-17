"Sabíamos que enfrentaríamos um time tecnicamente melhor que o nosso. Fisicamente, também estavam melhores. Sabíamos que teríamos que correr atrás da bola. Nos desgastamos bastante, saímos atrás e conseguimos empatar o jogo, mas acho que faltou um pouco de perna para tentar a virada", ponderou o uruguaio, em entrevista à 'Cazé TV'.
"Não temos nada do que reclamar. Pênaltis fazem parte do futebol e, dessa vez, não foi para nós. Sou grato a todos os companheiros, que deram o melhor dentro de campo", disse.
Ao longo da disputa de pênaltis, o time carioca viu o goleiro adversário crescer e defender quatro cobranças. Saúl, Pedro, Léo Pereira e Luiz Araújo foram os que desperdiçaram suas oportunidades. Para Arrascaeta, o mérito foi de Sofanov, herói do PSG.
"São escolhas de momento. O goleiro deles foi muito bem. O Léo nunca cobrou um pênalti no meio e ele teve o feeling de ficar no meio", finalizou o jogador.
Agora, o elenco do Flamengo terá um período de descanso e, em breve, iniciará a preparação para mais uma temporada. O primeiro compromisso do Rubro-Negro no ano que vem será pelo Campeonato Carioca, em meados de janeiro.
