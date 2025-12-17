Vitinha foi eleito o melhor jogador da Copa IntercontinentalKarim Jaafar / AFP
Astro do PSG rasga elogios ao Flamengo: 'Fizeram um jogo fantástico'
Time francês superou o Rubro-Negro nos pênaltis e levantou o troféu da Copa Intercontinental
Astro do PSG rasga elogios ao Flamengo: 'Fizeram um jogo fantástico'
Time francês superou o Rubro-Negro nos pênaltis e levantou o troféu da Copa Intercontinental
Rossi explica erro em gol do PSG e destaca empenho do Flamengo: 'Fomos para cima'
Time carioca perdeu nos pênaltis e não conseguiu conquistar a taça da Copa Intercontinental
Filipe Luís mostra orgulho dos jogadores e faz balanço da temporada: 'Histórica'
Treinador também fez elogios ao PSG, campeão da Copa Intercontinental
Arrascaeta analisa derrota do Flamengo para o PSG: 'Faltou perna'
Rubro-Negro foi superado nos pênaltis e não conseguiu conquistar o título da Copa Intercontinental
Petkovic fica na bronca após Flamengo perder quatro pênaltis: 'Fomos incompetentes demais'
Rubro-Negro foi superado nas penalidades pelo PSG, que conquistou o Intercontinental
Bruno Henrique lamenta derrota para o PSG, mas exalta 'temporada brilhante' do Flamengo
Rubro-Negro perdeu para o time francês nos pênaltis e ficou com o vice na Copa Intercontinental
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.