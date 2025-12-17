Vitinha foi eleito o melhor jogador da Copa IntercontinentalKarim Jaafar / AFP

Eleito o melhor jogador da Copa Intercontinental, Vitinha rasgou elogios ao Flamengo após o título do PSG, nesta quarta-feira (17). O time francês superou o Rubro-Negro nos pênaltis (2 a 1) para levantar o troféu do torneio. No tempo normal e na prorrogação, a partida terminou empatada em 1 a 1. 
"Tive a oportunidade de falar com os jogadores do Flamengo, de dar os parabéns. Estão em final de temporada e fizeram um jogo fantástico. Mesmo quando não conseguiam recuperar a bola, se defenderam muito bem. Eles têm muito mérito de levar a decisão para os pênaltis. Felizmente tivemos sorte e qualidade na disputa", declarou o meio-campista.
"Sei que não há vitórias morais. O que eles fizeram aqui não é fácil, têm muito mérito. Parabéns ao Flamengo. Sabíamos que estariam entre os tops e estiveram. Dificultaram muito o jogo", completou.
Vitinha também destacou o empenho do PSG para vencer o torneio: "É importantíssimo. Não sabemos se vamos jogar outra vez. Tem que ganhar a Champions. É muito difícil estar aqui, é uma grande oportunidade, não queríamos deixar passar. Fizemos de tudo para ganhar".
E o Flamengo? 

Agora, o elenco do Flamengo terá um período de descanso e, em breve, iniciará a preparação para mais uma temporada. O primeiro compromisso do Rubro-Negro no ano que vem será pelo Campeonato Carioca, em meados de janeiro.