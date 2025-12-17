Catar - O Flamengo lutou e fez frente ao poderoso PSG, nesta quarta-feira (17), mas ficou com o vice da Copa Intercontinental de 2025. Após o empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, que persistiu na prorrogação, a final foi para por pênaltis. O goleiro Safonov brilhou ao defender quatro cobranças, o Paris Saint-Germain venceu por 2 a 1 e conquistou o título no estádio Ahmad bin Ali.
A etapa inicial foi de um PSG superior no Catar. O time parisiense teve um bom início de partida e teve duas oportunidades dentro dos dez primeiros minutos. Após cobrança de falta de Vitinha, João Neves apareceu livre na área para finalizar.
Posteriormente, após um recuo ruim de Arrascaeta e um chute errado de Rossi, que tentou evitar o escanteio, o Paris Saint-Germain retomou a posse, Fábian Ruiz foi acionado e finalizou com o gol aberto para balançar as redes. No entanto, com uso da tecnologia, a arbitragem constatou que a bola saiu pela linha de fundo.
O Flamengo conseguiu por volta dos 16 minutos, quando a pressão rubro-negra encaixou, e Pulgar teve a oportunidade de finalizar para a defesa do goleiro Safonov. No primeiro tempo, o chileno ainda teve uma ótimo oportunidade, ao subir sozinho de cabeça em cobrança de escanteio, mas mandou para fora.
Aos 38 minutos, o Paris Saint-Germain abriu o placar. Mayulu recebeu a bola no meio, avançou e acionou Doué pelo lado direito. O atacante cruzou rasteiro de primeira para Kvaratskhelia. Rossi ainda tocou na bola, mas não afastou o perigo. Melhor para o georgiano, que finalizou para balançar as redes.
Na etapa complementar, o PSG seguiu melhor, mas não fez valer o momento para ampliar a vantagem. Por volta dos 14, em uma boa pressão rubro-negra, o Fla recuperou a posse de bola, e Marquinhos cometeu falta em Arrascaeta dentro da área. Após revisão no monitor do VAR, o pênalti foi assinalado. Jorginho cobrou com categoria e deixou tudo igual.
A partir daí, o PSG empurrou o Flamengo, mas faltou concluir bem as jogadas ao gol. O Flamengo só voltou a crescer na partida na reta final e conseguiu levar perigo, mas também não conseguiu marcar.
No último lance, Marquinhos teve uma chance. Após chute cruzado de Dembélé, a bola chegou até o zagueiro, que estava livre de marcação dentro da área. Mesmo com Rossi fora do gol, o brasileiro errou o chute.
Na prorrogação, o Flamengo foi valente e segurou o ímpeto do Paris Saint-Germain. A igualdade no marcador forçou a decisão por pênaltis.
Nas penalidades, porém, o goleiro Safonov foi o grande herói ao defender as cobranças de Saúl, Pedro, Léo Pereira e Luiz Araújo. O único do Flamengo a converter foi De La Cruz.
Pelo lado do PSG, os portugueses Vitinha e Nuno Mendes marcaram. O atual melhor jogador do mundo, Dembélé, mandou para fora e Barcola parou em Rossi. Dessa forma, o time francês levou a melhor por 2 a 1 nos pênaltis.
Data e hora: 17/12/2025, às 14h Local: Estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan Árbitro: Ismail Elfath (EUA)
Cartões amarelos: Fabián Ruiz e Vitinha (PSG) / Jorginho, Alex Sandro, Pulgar, Gonzalo Plata, Saúl e Juninho, no banco (FLA) Cartões vermelhos: - Gols: Kvaratskhelia (1-0) (38'/1ºT) / Jorginho (1-1) (16'/2ºT)
PSG (Técnico: Luis Enrique) Safonov; Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Fábian Ruiz (Ndjantou); Lee Kang-In (Mayulu) (Barcola), Kvaratskhelia (Mbaye) e Doué (Dembélé).
FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís) Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar (De La Cruz), Jorginho (Saul) e Arrascaeta (Everton Cebolinha); Carrascal (Pedro), Gonzalo Plata (Samuel Lino) e Bruno Henrique (Luiz Araújo).
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.