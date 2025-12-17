Luis Enrique em ação durante o jogo contra o Flamengo, na Copa Intercontinental - Karim Jaafar / AFP

Luis Enrique em ação durante o jogo contra o Flamengo, na Copa IntercontinentalKarim Jaafar / AFP

Publicado 17/12/2025 23:05

Leia mais: Filipe Luís mostra orgulho dos jogadores e faz balanço da temporada



"A gente sabia da dificuldade por causa da qualidade do Flamengo, e eles jogaram muito bem. Chegamos à prorrogação nesse jogo. E é a primeira vez que vejo uma disputa de pênaltis com um goleiro com uma excelente atuação. Eu estou muito contente e muito feliz por este troféu", disse Luis Enrique na coletiva de imprensa.



Segundo o treinador espanhol, a dificuldade imposta pelo



"Claramente podemos ver que não apenas é um time que ganha, é um time que joga bem o futebol (...) Uma equipe parecida com a nossa. Acho que hoje foi um dia que tivemos que jogar ao máximo para poder ganhar do Flamengo. Acho que pode entrar na Europa e enfrentar, em qualquer lugar do mundo, qualquer time do mundo. Tenho certeza que um time treinado por ele vai continuar bem porque é muito clara essa identificação e esse estilo dele", disse. "A gente sabia da dificuldade por causa da qualidade do Flamengo, e eles jogaram muito bem. Chegamos à prorrogação nesse jogo. E é a primeira vez que vejo uma disputa de pênaltis com um goleiro com uma excelente atuação. Eu estou muito contente e muito feliz por este troféu", disse Luis Enrique na coletiva de imprensa.Segundo o treinador espanhol, a dificuldade imposta pelo Flamengo fez com que o Paris Saint-Germain deixasse tudo dentro de campo para alcançar o título. Para ele, isso demonstra a qualidade de Filipe Luís como treinador."Claramente podemos ver que não apenas é um time que ganha, é um time que joga bem o futebol (...) Uma equipe parecida com a nossa. Acho que hoje foi um dia que tivemos que jogar ao máximo para poder ganhar do Flamengo. Acho que pode entrar na Europa e enfrentar, em qualquer lugar do mundo, qualquer time do mundo. Tenho certeza que um time treinado por ele vai continuar bem porque é muito clara essa identificação e esse estilo dele", disse.

Leia mais: Arrascaeta analisa derrota do Flamengo para o PSG



O Paris Saint-Germain enfrentou grandes dificuldades contra o



"Uma maneira muito especial de terminar o ano aqui em Doha. A gente jogou um jogo representando o continente porque tivemos mérito ao ganhar a Champions League. É muito bom colocar mais um título no nosso escudo. Eu acho que a gente mostrou mais uma vez a mentalidade, nessa noite, que tivemos ao longo da temporada. Depois de ter jogado recentemente a Copa da França e agora nosso objetivo é continuar nessa jornada de vitórias e jogando sempre um bom futebol", disse o treinador.



Questionado sobre o saldo de seu trabalho à frente do Paris Saint-Germain, o espanhol declarou que os campeonatos conquistados indicam que o time está no caminho certo. O Paris Saint-Germain enfrentou grandes dificuldades contra o Flamengo na decisão do Intercontinental. O time de Luis Enrique abriu o placar ainda no primeiro tempo, com Kvaratskhelia. Na segunda etapa, a equipe rubro-negra chegou ao empate com Jorginho, que converteu pênalti sofrido por Arrascaeta. Depois do empate ao fim dos 90 minutos e dos dois tempos da prorrogação, os franceses conseguiram a vitória nos pênaltis, com destaque para Safonov, que defendeu quatro cobranças."Uma maneira muito especial de terminar o ano aqui em Doha. A gente jogou um jogo representando o continente porque tivemos mérito ao ganhar a Champions League. É muito bom colocar mais um título no nosso escudo. Eu acho que a gente mostrou mais uma vez a mentalidade, nessa noite, que tivemos ao longo da temporada. Depois de ter jogado recentemente a Copa da França e agora nosso objetivo é continuar nessa jornada de vitórias e jogando sempre um bom futebol", disse o treinador.Questionado sobre o saldo de seu trabalho à frente do Paris Saint-Germain, o espanhol declarou que os campeonatos conquistados indicam que o time está no caminho certo.