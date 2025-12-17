Rossi (de amarelo) em ação pelo Flamengo diante do PSG, na Copa Intercontinental - Gilvan de Souza / Flamengo

Rossi (de amarelo) em ação pelo Flamengo diante do PSG, na Copa IntercontinentalGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 17/12/2025 21:44

Leia mais: Filipe Luís mostra orgulho dos jogadores e faz balanço da temporada

"Eu tentei cortar a trajetória da bola. Tentei dar um tapinha para desviar a bola e o jogador adversário passar, mas acabou escorregando na ponta dos dedos e ficou no pé dele para fazer o gol. Acontece, o futebol é assim", declarou o arqueiro, em entrevista à 'Cazé TV'.

Rossi também valorizou o empenho dos jogadores durante o confronto e enalteceu a temporada vitoriosa do time carioca, que conquistou seis troféus (Carioca, Supercopa do Brasil, Brasileirão, Libertadores, Derby das Américas e Copa Challenger). "Fomos para cima durante os 120 minutos. Fizemos um grande ano, não só uma grande partida. Ninguém pode esquecer isso. Acabamos como o segundo melhor time do mundo. Fizemos um ano maravilhoso e estamos muito orgulhosos", disse.



"Final é assim, sempre um vai ganhar e o outro vai perder. Acreditamos desde o primeiro momento. Tivemos chances até o último minuto. Queria parabenizar a todos, aos torcedores que ficaram no Brasil, aos que gastaram muito dinheiro para estar aqui. Ano que vem tem mais", complementou.

Leia mais: Arrascaeta analisa derrota do Flamengo para o PSG no Intercontinental