Rossi (de amarelo) em ação pelo Flamengo diante do PSG, na Copa IntercontinentalGilvan de Souza / Flamengo

Mais artigos de O Dia
O Dia
Goleiro do Flamengo, Rossi explicou o que pensou no gol do PSG na final da Copa Intercontinental, nesta quarta-feira (17), no Estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, no Catar. O argentino tentou cortar um cruzamento rasteiro de Doué, mas deixou a bola nos pés de Kvaratskhelia, que só empurrou para dentro. O Rubro-Negro lutou até o fim, mas foi superado nos pênaltis (2 a 1) e ficou com o segundo lugar no torneio. No tempo normal e na prorrogação, a partida terminou empatada em 1 a 1. 
Leia mais: Filipe Luís mostra orgulho dos jogadores e faz balanço da temporada
"Eu tentei cortar a trajetória da bola. Tentei dar um tapinha para desviar a bola e o jogador adversário passar, mas acabou escorregando na ponta dos dedos e ficou no pé dele para fazer o gol. Acontece, o futebol é assim", declarou o arqueiro, em entrevista à 'Cazé TV'.
Rossi também valorizou o empenho dos jogadores durante o confronto e enalteceu a temporada vitoriosa do time carioca, que conquistou seis troféus (Carioca, Supercopa do Brasil, Brasileirão, Libertadores, Derby das Américas e Copa Challenger). "Fomos para cima durante os 120 minutos. Fizemos um grande ano, não só uma grande partida. Ninguém pode esquecer isso. Acabamos como o segundo melhor time do mundo. Fizemos um ano maravilhoso e estamos muito orgulhosos", disse.

"Final é assim, sempre um vai ganhar e o outro vai perder. Acreditamos desde o primeiro momento. Tivemos chances até o último minuto. Queria parabenizar a todos, aos torcedores que ficaram no Brasil, aos que gastaram muito dinheiro para estar aqui. Ano que vem tem mais", complementou.
Leia mais: Arrascaeta analisa derrota do Flamengo para o PSG no Intercontinental
Agora, o elenco do Flamengo terá um período de descanso e, em breve, iniciará a preparação para mais uma temporada. O primeiro compromisso do Rubro-Negro no ano que vem será pelo Campeonato Carioca, em meados de janeiro.