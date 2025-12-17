Memes da derrota do Flamengo para o PSGReprodução

Mais artigos de O Dia
O Dia
Catar - O vice do Flamengo para o PSG na Copa Intercontinental de 2025 gerou memes na web. Torcedores tiraram uma onda com o Rubro-Negro pelo segundo lugar no torneio e também exaltaram o goleiro Safonov, que brilhou ao defender quatro cobranças.
fotogaleria
Memes da derrota do Flamengo para o PSG - Divulgação/De Sola
Memes da derrota do Flamengo para o PSG - Reprodução
Memes da derrota do Flamengo para o PSG - Reprodução
Memes da derrota do Flamengo para o PSG - Reprodução
Memes da derrota do Flamengo para o PSG - Reprodução
Memes da derrota do Flamengo para o PSG - Reprodução
Memes da derrota do Flamengo para o PSG - Reprodução
Memes da derrota do Flamengo para o PSG - Reprodução
Memes da derrota do Flamengo para o PSG - Reprodução
Memes da derrota do Flamengo para o PSG - Reprodução
O tempo regulamentar terminou empatado por 1 a 1. O resultado forçou a prorrogação, mas ninguém conseguiu balançar as redes. Nos pênaltis, o Paris Saint-Germain contou com o brulho de Safonov e venceu por 2 a 1. 