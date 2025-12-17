Flamengo lutou, mas perdeu o Intercontinental para o PSGGilvan de Souza/Flamengo

O Flamengo caiu nos pênaltis para o PSG, na final da Copa Intercontinental, e retornará ao Brasil com 4 milhões de dólares (cerca de R$ 22 milhões). O clube não somou outros valores de premiação por cada fase avançada no torneio.
Caso tivesse conquistado o título, garantiria 10 milhões de dólares (cerca de R$ 55 milhões) aos cofres. Esse valor, entretanto, não será entregue ao PSG.
Isso porque o campeão da Copa Intercontinental tem direito a apenas 5 milhões de dólares. A outra metade seria paga pela Conmebol como bonificação pela conquista que um sul-americano não consegue desde 2012, com o Corinthians.
A entidade anunciou antes da final que pagaria esse valor exta 5 milhões de dólares ao Rubro-Negro em caso de título, "em reconhecimento ao mérito esportivo e à excelência competitiva no âmbito internacional".
"O Flamengo teve um desempenho excepcional em 2025, e este incentivo reforça nosso objetivo de premiar a excelência esportiva", disse o presidente da Conembol, Alejandro Domínguez, em comunicado antes do jogo.