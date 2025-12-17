Flamengo lutou, mas perdeu o Intercontinental para o PSGGilvan de Souza/Flamengo
Saiba quanto o Flamengo ganhou com o vice da Copa Intercontinental
Rubro-Negro ganha premiação apenas por ter chegado à final
Goleiro brilha, Flamengo perde para o PSG nos pênaltis e fica com o vice do Intercontinental
Safonov pegou quatro cobranças para ajudar o PSG a conquistar o título
Flamengo x PSG: memes e reações dos torcedores a Rossi, Marquinhos e à final
Rubro-Negros ficaram na bronca com goleiro, enquanto rivais reclamaram do zagueiro
Atacante do Flamengo, Luiz Araújo entra na mira de clube mexicano
Jogador, de 29 anos, tem contrato até o fim de 2027
Flamengo está escalado para enfrentar o PSG na decisão do Intercontinental
A partida acontece nesta quarta-feira, a partir das 14h, no estádio Ahmad bin Ali
Clube alemão anuncia jovem zagueiro do Flamengo como reforço
Defensor brasileiro de 22 anos deixa o Rubro-Negro de graça ao não aceitar renovar contrato
