Flamengo lutou, mas perdeu o Intercontinental para o PSGGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 17/12/2025 17:09

com 4 milhões de dólares (cerca de R$ 22 milhões). O clube não somou outros valores de premiação por cada fase avançada no torneio. Flamengo caiu nos pênaltis para o PSG , na final da Copa Intercontinental, e retornará ao Brasil. O clube não somou outros valores de premiação por cada fase avançada no torneio.

Caso tivesse conquistado o título, garantiria 10 milhões de dólares (cerca de R$ 55 milhões) aos cofres. Esse valor, entretanto, não será entregue ao PSG.

Isso porque o campeão da Copa Intercontinental tem direito a apenas 5 milhões de dólares. A outra metade seria paga pela Conmebol como bonificação pela conquista que um sul-americano não consegue desde 2012, com o Corinthians.

A entidade anunciou antes da final que pagaria esse valor exta 5 milhões de dólares ao Rubro-Negro em caso de título, "em reconhecimento ao mérito esportivo e à excelência competitiva no âmbito internacional".



"O Flamengo teve um desempenho excepcional em 2025, e este incentivo reforça nosso objetivo de premiar a excelência esportiva", disse o presidente da Conembol, Alejandro Domínguez, em comunicado antes do jogo.