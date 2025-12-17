De saída do Flamengo, Cleiton assinou até 2030 com o Wolfsburg, da Alemanha - Divulgação

Publicado 17/12/2025 11:13

do zagueiro Cleiton, do até 30 de junho de 2030.

O Wolfsburg anunciou a contratação, do Flamengo . Revelado pelo Rubro-Negro, o defensor de 22 anos não renovou contrato e vai desembarcar na Alemanha em janeiro de 2026, assinando um vínculo

Sem acordo com o Flamengo



Cleiton teve poucas chances em 2025 e não chegou a um acordo para renovar com o Rubro-Negro. A diretoria procurou representantes do jogador para negociar uma renovação, mas foi informado de que ele não tinha interesse em estender o vínculo.



Diante da situação, o Rubro-Negro optou por não aproveitá-lo mais nas partidas, mesmo quando teve problemas de desfalques na defesa. Na temporada atual, o zagueiro entrou em campo apenas sete vezes, duas pelo Brasileirão e cinco pelo Campeonato Carioca.



Aposta do Wolfsburg



Canhoto e com 1,94 metro de altura, Cleiton é visto pelo clube alemão como um investimento de médio e longo prazo. A avaliação é de que o brasileiro reúne características físicas e técnicas compatíveis com o modelo defensivo do clube.



A contratação também está ligada ao cenário do elenco atual. O Wolfsburg trabalha com a possibilidade de perder Konstantinos Koulierakis, zagueiro grego que entrou no radar de grandes equipes do futebol europeu, como a Juventus.



Cleiton se apresenta ao clube no início de 2026 e passará por um período de adaptação antes de ser incorporado de forma definitiva ao time principal.





