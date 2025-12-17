De saída do Flamengo, Cleiton assinou até 2030 com o Wolfsburg, da AlemanhaDivulgação
Clube alemão anuncia jovem zagueiro do Flamengo como reforço
Defensor brasileiro de 22 anos deixa o Rubro-Negro de graça ao não aceitar renovar contrato
Sem acordo com o Flamengo
Aposta do Wolfsburg
Clube alemão anuncia jovem zagueiro do Flamengo como reforço
Defensor brasileiro de 22 anos deixa o Rubro-Negro de graça ao não aceitar renovar contrato
Flamengo x PSG: onde assistir, escalações e mais sobre o Intercontinental
Rubro-Negro está em terceira final do torneio e busca o bicampeonato
Boto diz que Flamengo oferece algo difícil de encontrar na Europa e crê em volta de Vini Jr
Rubro-Negro viveu temporada de conquistas em 2025
Torcedores do Flamengo querem o mundo de novo... ou pela primeira vez para muitos
Rubro-Negro encara o PSG para voltar a ser campeão da Copa Intercontinental, assim como em 1981
Presidente do Flamengo pede mudanças para Intercontinental de 2026: 'Injusto'
Rubro-Negro decide a competição nesta quarta contra o PSG
Atacante do PSG cita derrota para o Botafogo e projeta final contra o Flamengo: 'Jogo duro'
Georgiano destaca força dos clubes brasileiros e prevê confronto equilibrado
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.