José Boto celebra título do FlamengoDivulgação / Flamengo

Publicado 17/12/2025 08:30

Rio - O diretor de futebol do Flamengo, José Boto, está em alta depois das conquistas do clube carioca na atual temporada. Em entrevista ao jornal espanhol "AS", o português abordou o motivo do Rubro-Negro estar atraindo atletas de renome que deixaram o futebol do Velho Continente recentemente.

"Um projeto para conquistar títulos. Oferece um tipo de emoção e uma forma de vivenciar o futebol muito diferentes. Uma forma mais pura. Difícil de encontrar na Europa. Além disso, o Flamengo oferece os mesmos recursos e instalações que você encontraria no Real Madrid, Benfica ou Juventus, em termos de assistência médica e treinamento", disse em entrevista ao diário.

O dirigente também falou sobre Vini Jr, destaque do Real Madrid, que deixou o Flamengo em 2018. Na opinião de Boto, o brasileiro irá retornar ao clube carioca um dia.

"Quem vivencia o Flamengo desenvolve um amor e uma paixão que duram a vida toda. Chegará o momento em que desejará voltar. Isso é certo", concluiu.