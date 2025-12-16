Presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 16/12/2025 20:20

Rio - Assim como o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, Luiz Eduardo Baptista, mandatário do Flamengo, criticou o atual formato do torneio Intercontinental, da Fifa. Ele pediu que a entidade máxima do futebol mundial aprove mudanças para o ano que vem.

"Impossível não dizer que é absolutamente injusto. Espero que haja ajustes para 2026. Existe um formato mais justo do que esse de a gente jogar 3 jogos e o PSG só 1.", disse em entrevista à "TNT Sports".

A competição passou a substituir o antigo Mundial de Clubes do ano passado. O campeão da Libertadores precisa derrotar dois adversários para chegar na final, enquanto o campeão da Liga dos Campeões só enfrenta o vencedor.

Flamengo e PSG vão se enfrentar nesta quarta-feira (17) pela final da competição, às 14h (de Brasília). O Rubro-Negro passou pelo Cruz Azul, do México, e também pelo Piramids, do Egito.