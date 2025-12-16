Kvaratskhelia em jogo do PSGBertrand Guay / AFP
"Na Copa do Mundo de Clubes, contra o Botafogo, foi um jogo muito difícil para a gente. Então, sabemos que os times brasileiros jogam muito bem tanto no ataque quanto na defesa. Sabemos que amanhã será um jogo duro para nós, mas acho que estamos preparados para essa batalha", disse o atacante.
Em junho deste ano, o Botafogo derrotou o Paris Saint-Germain por 1 a 0, com gol de Igor Jesus aos 36 minutos do primeiro tempo. Na ocasião, o destaque da equipe brasileira foi o sistema defensivo, que conseguiu neutralizar o ataque do clube parisiense.
Paris Saint-Germain e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 14h (de Brasília), no estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, no Catar.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.