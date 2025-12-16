Kvaratskhelia em jogo do PSGBertrand Guay / AFP

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Nas vésperas do confronto contra o Flamengo, o atacante do Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia citou um adversário recente do clube francês. O georgiano de 24 anos relembrou, nesta terça-feira (15), a derrota por 1 a 0 para o Botafogo no Mundial de Clubes. Ao analisar o duelo contra o Rubro-Negro, o jogador afirmou que espera uma partida complicada.

"Na Copa do Mundo de Clubes, contra o Botafogo, foi um jogo muito difícil para a gente. Então, sabemos que os times brasileiros jogam muito bem tanto no ataque quanto na defesa. Sabemos que amanhã será um jogo duro para nós, mas acho que estamos preparados para essa batalha", disse o atacante.
Leia mais: Ronaldinho evita escolher lado às vésperas da final entre Flamengo e PSG

Em junho deste ano, o Botafogo derrotou o Paris Saint-Germain por 1 a 0, com gol de Igor Jesus aos 36 minutos do primeiro tempo. Na ocasião, o destaque da equipe brasileira foi o sistema defensivo, que conseguiu neutralizar o ataque do clube parisiense.
Confira: Grêmio sinaliza proposta de R$ 32 milhões por volante do Flamengo

Paris Saint-Germain e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 14h (de Brasília), no estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, no Catar.