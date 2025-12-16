Allan em treino do Flamengo - Divulgação / Flamengo

Allan em treino do FlamengoDivulgação / Flamengo

Publicado 16/12/2025 19:20

Rio - O Atlético-MG procurou o Flamengo para negociar a contratação do volante Allan, de 28 anos. O Rubro-Negro não se opôs a situação e liberou o atleta para conversar com o Galo. Ele tem contrato até dezembro de 2027. As informações foram dadas pelo portal "UOL".

A ideia no Flamengo é de recuperar parte dos R$ 43 milhões investidos no volante, contratado junto ao clube mineiro em julho de 2023. A tentativa do Atlético-MG foi por conta de um pedido de Jorge Sampaoli, que trabalhou com ele no Rubro-Negro em seu melhor momento no clube carioca.

Tanto com Tite, quanto com Filipe Luís, Allan perdeu espaço. Atualmente, o volante é considerado a última opção para o setor, atrás de Everrton Araújo, tendo ficado de fora, inclusive, da viagem para a disputa do Intercontinental.

Na atual temporada, Allan entrou em campo em apenas 33 jogos. A última partida do atleta pelo clube carioca aconteceu no empate por 1 a 1 contra o Vasco, em setembro, pelo Campeonato Brasileiro.

Pelo Atlético-MG, o volante viveu sua melhor fase na carreira. Em 2021, ele foi peça fundamental nos títulos do Estadual, Copa do Brasil e Brasileiro. Naquele ano, ele entrou em campo em 53 jogos e deu duas assistências.