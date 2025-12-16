Allan em treino do FlamengoDivulgação / Flamengo
Atlético-MG procura Flamengo para negociar retorno de Allan
Jogador, de 28 anos, tem contrato até o fim de 2027
Ronaldinho evita escolher lado às vésperas da final entre Flamengo e PSG
Ex-jogador com passagem pelas duas equipes elogiou a fase dos clubes
Grêmio sinaliza proposta de R$ 32 milhões por volante do Flamengo
Jogador, de 22 anos, entrou em campo em 36 jogos em 2025
Jorginho aponta o que Flamengo precisa para vencer o PSG no Intercontinental
Jogador também cita importância de time avaliar se deve tentar superar pressão na saída de bola
Saúl vê Flamengo maior que o Real Madrid e explica o motivo
Espanhol exalta torcida rubro-negra e critica a do rival do Atlético de Madrid
Filipe Luís quer neutralizar PSG, mas 'sem abrir mão dos princípios' do Flamengo
Técnico também evita comparações com as gerações de 81 e 2019
