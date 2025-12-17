Flamengo e PSG fazem a final da Copa Intercontinental nesta quarta-feira (17), às 14h (de Brasília). A partida no estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, no Catar, é a nova chance de o Rubro-Negro reconquistar o mundo após o título de 1981, enquanto os franceses buscam o primeiro título.
Onde assistir a Flamengo x PSG
O duelo entre os atuais campões da Libertadores e da Liga dos Campeões terá transmissão da TV Globo, SporTV, Cazé TV ou Disney+, Ge TV e Fifa+.
Para chegar à decisão do Intercontinental, o Flamengo superopu o Cruz Azul, do México, nas quartas de final e o Pyramids, do Egito, na semifinal. Mesmo diante do desgaste físico de fim de temporada e da maratona de jogos decisivos desde o fim de novembro, o técnico Filipe Luís terá todos os jogadores à disposição.
Léo Ortiz, poupado nop sábado (13), retorna ao time titular no lugar de Danilo. Já o ataque tem a dúvida se Everton Cebolinha começará jogando ou se será Gonzalo Plata.
O Flamengo deve ir a campo com: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Plata (Cebolinha) e Bruno Henrique.
Como os franceses devem jogar
Pelo lado do PSG, o técnico Luís Enrique não deve contar com Dembelé, eleito o melhor jogador do mundo pelo Fifa The Best. O atacante ainda não estás vetado, como Hakimi, mas as chances de jogar não são grandes.
A provável escalação é: Chevalier; Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Fabián Ruíz; Kvaratskhelia, Doué e Barcola.
Arbitragem da final do Intercontinental
Árbitro: Ismail Elfath (EUA) Assistentes: Corey Parker (EUA) e Kyle Atkins (EUA) VAR: Allen Chapman (EUA)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.