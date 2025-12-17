Filipe Luís beija a medalha do Derby das Américas: Flamengo vai em busca de mais um troféu no ano - Adriano Fontes/Flamengo

Filipe Luís beija a medalha do Derby das Américas: Flamengo vai em busca de mais um troféu no anoAdriano Fontes/Flamengo

Publicado 17/12/2025 09:50 | Atualizado 17/12/2025 11:12

Flamengo e PSG fazem a final da Copa Intercontinental. A partida no estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, no Catar, é a nova chance de o Rubro-Negro reconquistar o mundo após o título de 1981, enquanto os franceses buscam o primeiro título.

Onde assistir a Flamengo x PSG



O duelo entre os atuais campões da Libertadores e da Liga dos Campeões terá transmissão da TV Globo, SporTV, Cazé TV ou Disney+, Ge TV e Fifa+.



Provável escalação do Rubro-Negro



Para chegar à decisão do Intercontinental, o Flamengo superopu o Cruz Azul, do México, nas quartas de final e o Pyramids, do Egito, na semifinal. Mesmo diante do desgaste físico de fim de temporada e da maratona de jogos decisivos desde o fim de novembro, o técnico Filipe Luís terá todos os jogadores à disposição.



Léo Ortiz, poupado nop sábado (13), retorna ao time titular no lugar de Danilo. Já o ataque tem a dúvida se Everton Cebolinha começará jogando ou se será Gonzalo Plata.



O Flamengo deve ir a campo com: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Plata (Cebolinha) e Bruno Henrique.



Como os franceses devem jogar



Pelo lado do PSG, o técnico Luís Enrique não deve contar com Dembelé, eleito o melhor jogador do mundo pelo Fifa The Best. O atacante ainda não estás vetado, como Hakimi, mas as chances de jogar não são grandes.



A provável escalação é: Chevalier; Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Fabián Ruíz; Kvaratskhelia, Doué e Barcola.



Arbitragem da final do Intercontinental



Árbitro: Ismail Elfath (EUA)

Assistentes: Corey Parker (EUA) e Kyle Atkins (EUA)

VAR: Allen Chapman (EUA)