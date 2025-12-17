Luiz Araújo em treino do Flamengo no Catar - Gilvan de Souza / Flamengo

17/12/2025

Rio - Em uma temporada com muitas conquistas, o Flamengo terá que se precaver para não perder jogadores importantes no ano que vem. De acordo com informações do jornalista Felipe Galindo, do site mexicano "MMDeportes", o Monterrey tem interesse na contratação de Luiz Araújo.

O atacante, de 29 anos, tem contrato com o Rubro-Negro até dezembro de 2027. Luiz Araújo é visto como peça importante no elenco comandado por Filipe Luís e o clube carioca não irá se desfazer do jogador de forma simples.

Ele chegou ao clube carioca em 2023 vindo do Atlanta United, equipe dos Estados Unidos. Na ocasião, o Flamengo desembolsou 9 milhões de euros (algo em torno de R$ 48 milhões na cotação da época) pelo atacante.

Com a chegada de Samuel Lino e Jorge Carrascal, Luiz Araújo perdeu a condição de titular do Flamengo, mas seguiu sendo bastante utilizado por Filipe Luís. Na temporada, ele atuou em 67 jogos, fez 13 gols e deu 10 assistências.