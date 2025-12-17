Filipe Luís é o técnico do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo
Flamengo está escalado para enfrentar o PSG na decisão do Intercontinental
A partida acontece nesta quarta-feira, a partir das 14h, no estádio Ahmad bin Ali
Clube alemão anuncia jovem zagueiro do Flamengo como reforço
Defensor brasileiro de 22 anos deixa o Rubro-Negro de graça ao não aceitar renovar contrato
Flamengo x PSG: onde assistir, escalações e mais sobre o Intercontinental
Rubro-Negro está em terceira final do torneio e busca o bicampeonato
Boto diz que Flamengo oferece algo difícil de encontrar na Europa e crê em volta de Vini Jr
Rubro-Negro viveu temporada de conquistas em 2025
Torcedores do Flamengo querem o mundo de novo... ou pela primeira vez para muitos
Rubro-Negro encara o PSG para voltar a ser campeão da Copa Intercontinental, assim como em 1981
Presidente do Flamengo pede mudanças para Intercontinental de 2026: 'Injusto'
Rubro-Negro decide a competição nesta quarta contra o PSG
