Filipe Luís é o técnico do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 17/12/2025 12:52 | Atualizado 17/12/2025 12:58

Catar - O Flamengo está escalado para enfrentar o PSG nesta quarta-feira (17), a partir das 14h (de Brasília), no estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan. O técnico Filipe Luís definiu o time com o retorno do zagueiro Léo Otiz. Na frente, Gonzalo Plata ganhou oportunidade.

Dessa forma, o Rubro-Negro vai a campo com: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Gonzalo Plata e Bruno Henrique.

O duelo entre os atuais campões da Libertadores e da Liga dos Campeões terá transmissão da TV Globo, SporTV, Cazé TV ou Disney+, Ge TV e Fifa+.