Torcedores movimentaram as redes sociais com comentários sobre Flamengo x PSGReprodução de Internet

Publicado 17/12/2025 16:31 | Atualizado 17/12/2025 17:55

A final da Copa Intercontinental de 2025, que terminou com o título do PSG sobre o Flamengo , deixou os torcedores divididos entre desespero, esperança e irritação em comentários nas redes sociais durante a partida. Pelo lado dos rubro-negros, houve muita tensão com os erros de Rossi, especialmente no primeiro tempo, com o gol sofrido e outras saídas erradas.

Eles também exaltaram muito Jorginho, não apenas pelo empate, mas por sua precisão em cobranças de penalidades. Já quem secava o Flamengo se irritou com Marquinhos pelo pênalti cometido no gol de empate e por ter perdido a chance de vitória no último lance do tempo regulamentar.

O tempo regulamentar terminou com a partida empatada por 1 a 1, e a igualdade no marcador persistiu na prorrogação, o que forçou os pênaltis. Aqui, o Fla sofreu diante do goleiro Safonov, que pegou quatro cobranças. Jorginho não participou, já que havia sido substituído.

O Paris Saint-Germain marcou apenas duas vezes na disputa por pênaltis, mas foi o suficiente para superar o Flamengo e conquistar o título.

