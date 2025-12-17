Torcedores movimentaram as redes sociais com comentários sobre Flamengo x PSGReprodução de Internet
Flamengo x PSG: memes e reações dos torcedores a Rossi, Marquinhos e à final
A decisão da Copa Intercontinental só foi decidida nos pênaltis, com o PSG campeão
Memes zoam o Flamengo pelo vice e exaltam herói do PSG; confira
Rubro-Negro foi superado pelo Paris Saint-Germain nos pênaltis
Jorginho destaca 'orgulho' do Flamengo após derrota para o PSG: 'Uma pena'
Rubro-Negro lutou, mas foi superado nos pênaltis e ficou com o vice na Copa Intercontinental
Saiba quanto o Flamengo ganhou com o vice da Copa Intercontinental
Rubro-Negro ganha premiação apenas por ter chegado à final
Goleiro brilha, Flamengo perde para o PSG nos pênaltis e fica com o vice do Intercontinental
Safonov pegou quatro cobranças para ajudar o PSG a conquistar o título
Flamengo x PSG: memes e reações dos torcedores a Rossi, Marquinhos e à final
A decisão da Copa Intercontinental só foi decidida nos pênaltis, com o PSG campeão
Atacante do Flamengo, Luiz Araújo entra na mira de clube mexicano
Jogador, de 29 anos, tem contrato até o fim de 2027
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.