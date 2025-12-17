Jorginho em ação pelo Flamengo diante do PSG, na Copa IntercontinentalAdriano Fontes / Flamengo

Independentemente do resultado desta quarta-feira (17), Jorginho mostrou ter ficado orgulhoso do Flamengo. O Rubro-Negro lutou até o fim, mas foi superado pelo PSG na disputa de pênaltis (2 a 1) e ficou com o segundo lugar na Copa Intercontinental. No tempo normal e na prorrogação, o duelo terminou empatado em 1 a 1, no Estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, no Catar. Após o confronto, o meio-campista - autor do gol durante os 90 minutos - exaltou o desempenho e a entrega da equipe carioca na partida. 
"Foi um ano incrível, erros acontecem. Eu já perdi pênalti, mas não tem outra palavra que não seja orgulho. O que o time se entregou, guerreou mesmo, deixou tudo em campo para poder honrar a camisa que veste, e honrou. É uma pena acabar assim, obviamente. Acaba tendo um gostinho amargo. Foi tão perto. Se tivesse ganho ninguém podia falar nada", iniciou o jogador.
"Temos que sair daqui orgulhosos do que fizemos, o quanto nos dedicamos. Agora vamos descansar, que foi um ano bem longo, e focar no que temos que fazer depois, no próximo ano. Espero que esse grupo de jogadores, de todas as pessoas envolvidas, não seja esquecido tão cedo", complementou.
O camisa 21 também analisou o baixo aproveitamento nas cobranças: de nove pênaltis, só três foram convertidos. "Acho que foi um pouco (de cansaço), de um jogo intenso, uma prorrogação. O time entregou muito. Tanto é que depois eu entro ali e falo para os primeiros, agora é o momento de tentar recuperar o máximo de energia possível. Porque dizem que é só um chute, mas é um momento em que precisa ter lucidez. Infelizmente não saímos com a vitória, que era tão desejada", ponderou Jorginho.