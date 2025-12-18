Filipe Luís tem contrato até o próximo dia 31Luis Acosta / AFP
Filipe Luís e José Boto vão passar dias de férias na Europa antes de definirem futuro no Flamengo
Treinador tem contrato até o último dia do ano
Flamengo desembarca no Rio de Janeiro após vice na Copa Intercontinental
Rubro-Negro foi superado pelo PSG nos pênaltis e não conseguiu conquistar o troféu do torneio
Flamengo x Lanús: Conmebol divulga datas e horários da Recopa Sul-Americana
Torneio reúne os campeões da Libertadores e da Sul-Americana
Flamengo é finalista em prêmio de melhor clube do mundo; veja concorrentes
Cerimônia para anunciar o vencedor será no dia 28 de dezembro, nos Emirados Árabes Unidos
Ex-Fluminense e Vasco, Carlos Alberto provoca Arrascaeta e Flamengo
O ex-jogador não perdeu a chance de brincar com o vice na Copa Intercontinental
Pedro relata dor por pênalti perdido pelo Flamengo diante do PSG: 'Machuca'
Camisa 9 lamentou o segundo lugar na Copa Intercontinental, mas valorizou o ano rubro-negro
Léo Pereira explica pênalti perdido pelo Flamengo na final da Copa Intercontinental
Zagueiro diz que mudou a cobrança no último momento após observar o goleiro do PSG, que ficou no meio e defendeu
