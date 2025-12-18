Filipe Luís tem contrato até o próximo dia 31Luis Acosta / AFP

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Depois da derrota nos pênaltis para o PSG na final do Intercontinental, o diretor de futebol do Flamengo, José Boto, e o técnico Filipe Luís irão passar alguns dias de férias na Europa antes da definição do seus futuros no clube carioca. As informações são do portal "UOL".
LEIA MAIS: Astro do PSG rasga elogios ao Fla: 'Fizeram um jogo fantástico'
"Sobre o futuro, nos primeiros dias de 2026 eu estarei no Rio. Agora eu vou descansar, todos nós precisamos descansar um pouco. Eu vou pra Portugal amanhã descansar um pouquinho, sempre com o telefone ligado para continuarmos a trabalhar e reforçar essa equipe que é muito boa", contou o dirigente português.
LEIA MAIS: Filipe Luís mostra orgulho dos jogadores e faz balanço 
Boto tem contrato com o Flamengo até o fim de 2026, mas o dirigente tem recebido consultas de equipes do futebol europeu. Já Filipe Luís tem vínculo com o Rubro-Negro somente até o próximo dia 31. O clube carioca trata a situação do técnico como bem próxima de uma renovação.
LEIA MAIS: Rossi explica erro em gol do PSG e destaca empenho do Fla
"Vamos ter as conversas com o presidente, com o Boto e vamos ver o que vai acontecer. No momento, não tenho mais a dizer. Eu amo meu clube, amo estar aqui, espero que possa ficar aqui por muitos anos pela frente", disse o técnico.
fotogaleria
Filipe Luís tem contrato até o próximo dia 31
Filipe Luís ao lado de José Boto
Filipe Luís