Publicado 18/12/2025 16:00

Rio - O zagueiro Léo Pereira explicou o motivo da cobrança desperdiçada na derrota do Flamengo nos pênaltis para o PSG, na última quarta-feira (17), na final da Copa Intercontinental. Após o confronto, o defensor afirmou que tinha outra estratégia, mas mudou de ideia no momento final e beteu no meio, parando na defesa de Safonov.





“Na verdade, é a escolha de cada um. Eu estava com uma ideia antes da cobrança. Acabei mudando por fatores que vi do goleiro deles. Ele pulou três vezes para o lado direito, então decidi bater no meio. Essa foi a minha perspectiva na hora”, explicou o jogador.



Além de Léo Pereira, outros três rubro-negros erraram: Saúl, Pedro e Luiz Araújo, todos defendidos por Safonov. Apenas De la Cruz converteu para o Flamengo. Pelo lado francês, Dembélé isolou uma cobrança e Rossi ainda defendeu o pênalti de Barcola, mas não foi suficiente para evitar a derrota.

O time de Filipe Luís saiu atrás no placar com gol de Kvaratskhelia ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, a equipe carioca conseguiu se impor e criou mais oportunidades no confronto. Após sofrer um pênalti, Jorginho converteu a cobrança e empatou a partida. O duelo seguiu para a prorrogação e, depois, para as penalidades, quando o clube carioca saiu derrotado.

Com o resultado, o Flamengo encerrou a temporada. Agora, o Rubro-Negro só voltará a campo em meados de janeiro, em partida válida pela primeira rodada do Campeonato Carioca.