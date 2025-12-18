Pedro em ação pelo Flamengo diante do PSG, na Copa IntercontinentalGilvan de Souza / Flamengo

Camisa 9 do Flamengo, Pedro foi um dos jogadores que perdeu pênalti contra o PSG, na última quarta-feira (17), pela final da Copa Intercontinental. Após o vice-campeonato, o centroavante lamentou a derrota nas redes sociais e mostrou ter ficado chateado com o erro. O Rubro-Negro lutou até o fim, mas não conseguiu superar o time francês nas penalidades e ficou com o segundo lugar. No tempo normal e na prorrogação, a partida terminou empatada em 1 a 1. 
"Uma derrota dolorosa. Perder depois de tanto esforço, dedicação e jogar como Flamengo, machuca. Deixamos nosso máximo em campo. Brigamos em cada espaço, mas não foi suficiente. Orgulhoso do jogo que fizemos e do trabalho da equipe", iniciou o jogador.
"A mim fica a reflexão de melhora e a dor pelo erro no pênalti. São situações da nossa profissão, mas jamais estaremos conformados", complementou.
Pedro também aproveitou para agradecer pela temporada memorável. Ao todo, foram seis troféus conquistados: Carioca, Supercopa do Brasil, Brasileirão, Libertadores, Derby das Américas e Copa Challenger. "Obrigado, Nação, companheiros de equipe, comissão técnica e todo o staff. 2025 seguirá como um ano maravilhoso e estará nas principais páginas da história do Flamengo", escreveu.

