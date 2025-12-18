Pedro em ação pelo Flamengo diante do PSG, na Copa Intercontinental - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 18/12/2025 16:18

"Uma derrota dolorosa. Perder depois de tanto esforço, dedicação e jogar como Flamengo, machuca. Deixamos nosso máximo em campo. Brigamos em cada espaço, mas não foi suficiente. Orgulhoso do jogo que fizemos e do trabalho da equipe", iniciou o jogador.

"A mim fica a reflexão de melhora e a dor pelo erro no pênalti. São situações da nossa profissão, mas jamais estaremos conformados", complementou.

Pedro também aproveitou para agradecer pela temporada memorável. Ao todo, foram seis troféus conquistados: Carioca, Supercopa do Brasil, Brasileirão, Libertadores, Derby das Américas e Copa Challenger. "Obrigado, Nação, companheiros de equipe, comissão técnica e todo o staff. 2025 seguirá como um ano maravilhoso e estará nas principais páginas da história do Flamengo", escreveu.

