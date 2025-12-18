Maioria do time sub-20 do Flamengo que enfrentou o Mirassol estará no início do Carioca - Caique Coufal / Flamengo

Publicado 18/12/2025 14:05

a equipe sub-20, que jogará no início do Campeonato Carioca, apresentou-se nesta quinta-feira (18), no Ninho do Urubu, para iniciar os trabalhos para a estreia.

Flamengo encerrou a temporada de 2025 com o vice da Copa Intercontinental , mas um dia depois já deu início à preparação para 2026. Enquanto o elenco principal entra de férias,para iniciar os trabalhos para a estreia.

Segundo informado pelo Rubro-Negro, o grupo trabalha em dois períodos e contará com a maioria dos jogadores que atuaram na última rodada do Brasileirão. Foi o sub-20 que empatou em 3 a 3 com o Mirassol, fora de casa, enquanto os profissionais viajavam ao Catar.



Assim como nos últimos anos, o Flamengo iniciará o Carioca com jogadores da base, para dar mais tempo de pré-temporada ao elenco principal. A expectativa é que os garotos joguem ao menos as três primeiras rodadas, contra Bangu, Volta Redonda e Vasco.



"Essa experiência é extremamente importante para o desenvolvimento dos nossos jogadores. Disputar as primeiras rodadas de uma competição profissional como o Carioca permite que eles enfrentem novos desafios, ganhem maturidade e entendam melhor as exigências do alto nível", explicou o diretor das categorias de base do clube, Alfredo Almeida.



"Nosso objetivo é fazer um bom trabalho, competir com responsabilidade e seguir formando atletas preparados para o futuro do Flamengo”, afirmou Alfredo.



O Rubro-Negro estreia no Carioca dia 14 ou 15 de janeiros, contra o Bangu, possivelmente em Moça Bonita.