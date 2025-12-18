Carlos Alberto voltou a polemizar com ArrascaetaReprodução

Carlos Alberto aproveitou o vice do Flamengo na Copa Intercontinental para voltar a provocar Arrascaeta e o clube. Em postagens nas redes sociais, o jogador revelado pelo Fluminense e com passagem pelo Vasco fez voltar a polêmica com o uruguaio.
"Boi, boi, boi... boi da cara preta. Eu tenho Mundial... quem não tem? Arrascaeta", postou o ex-jogador.
Campeão mundial pelo Porto em 2004, Carlos Alberto também compartilhou um vídeo ironizando o Flamengo. Na montagem, os jogadores rubro-negros estão em frente a um supermercado Mundial e, ao invés de levantar uma taça, estão com um saco de arroz.
Leia mais: Felipe Melo critica meio-campista do Flamengo: 'Mais fala do que joga'
Dias antes, o ex-jogador chegou a dar um fim à polêmica em relação a Arrascaeta, ao elogiar e afirmar que gosta do meio-campista do Flamengo.
"Eu gosto dele para c*. Compro camisa do Flamengo porque meus filhos são flamenguistas. Meu filho tem foto com o Arrascaeta. Está jogando para c*. Tá na história do Flamengo, é um dos maiores ídolos da história do Flamengo. O fato de falar que eu, no meu auge, fui melhor que ele... Não estou falando que ele é ruim. O maior não quer dizer que é melhor", disse Carlos Alberto em entrevista ao 'Charla Podcast'.
Tudo começou em 2022 com comentários do ex-jogador de que era melhor que Arrascaeta. Depois disso, no Jogo das Estrelas daquele ano, o uruguaio jogou a bola por entre as pernas de Carlos Alberto, mas não completou porque recebeu a falta.
O lance viralizou e Carlos Alberto então começou a provocação em relação ao Mundial de Clubes. "Quero ver ganhar Mundial e Liga dos Campeões. E caneta, pra mim, na favela, só vale quando completa".