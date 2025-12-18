Carlos Alberto voltou a polemizar com Arrascaeta - Reprodução

Carlos Alberto voltou a polemizar com ArrascaetaReprodução

Publicado 18/12/2025 17:02

polêmica com o uruguaio.

Carlos Alberto aproveitou o vice do Flamengo na Copa Intercontinental para voltar a provocar Arrascaeta e o clube. Em postagens nas redes sociais, o jogador revelado pelo Fluminense e com passagem pelo Vasco fez voltar a

"Boi, boi, boi... boi da cara preta. Eu tenho Mundial... quem não tem? Arrascaeta", postou o ex-jogador.



Campeão mundial pelo Porto em 2004, Carlos Alberto também compartilhou um vídeo ironizando o Flamengo. Na montagem, os jogadores rubro-negros estão em frente a um supermercado Mundial e, ao invés de levantar uma taça, estão com um saco de arroz.



"Eu gosto dele para c*. Compro camisa do Flamengo porque meus filhos são flamenguistas. Meu filho tem foto com o Arrascaeta. Está jogando para c*. Tá na história do Flamengo, é um dos maiores ídolos da história do Flamengo. O fato de falar que eu, no meu auge, fui melhor que ele... Não estou falando que ele é ruim. O maior não quer dizer que é melhor", disse Carlos Alberto em entrevista ao 'Charla Podcast'.



Tudo começou em 2022 com comentários do ex-jogador de que era melhor que Arrascaeta. Depois disso, no Jogo das Estrelas daquele ano, o uruguaio jogou a bola por entre as pernas de Carlos Alberto, mas não completou porque recebeu a falta.



O lance viralizou e Carlos Alberto então começou a provocação em relação ao Mundial de Clubes. "Quero ver ganhar Mundial e Liga dos Campeões. E caneta, pra mim, na favela, só vale quando completa".