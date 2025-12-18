Felipe Melo critica Saúl após vice do Flamengo na Copa Intercontinental - Reprodução/Instagram

Publicado 18/12/2025 15:38

Rio - Felipe Melo elogiou a atuação do Flamengo na derrota para o PSG, na última quarta-feira (17), na decisão da Copa Intercontinental. No entanto, ele mostrou ter ficado insatisfeito com a atuação de Saúl, meio-campista rubro-negro. Nas redes sociais, o agora comentarista disse que o espanhol precisa se provar mais dentro de campo.

“O Flamengo foi gigante. Temos que falar isso. Mostraram algumas faces, que temos que analisar e entendermos que foi importante, e com muito mérito do Filipe Luís... Isso mostra, que aquela 'diferença toda', cadê? Então, o PSG foi campeão, com mérito, mas parabéns ao Flamengo. Pelo grande trabalho feito. E outra, toda hora chegando na final, uma hora vai ser campeão”, iniciou o ex-jogador.

“Uma coisa importante, o goleiro do PSG, que jogador. Eu julguei o livro pela capa, achei que não ia pegar nenhum pênalti. Mas ele foi lá, fez o trabalho dele. Vou parar por aqui, mas para os 'Saúls' da vida, não é fácil jogar no Brasil não. Desde que chegou, tá mais falando do que jogando. Vai jogar bola rapaz, você está em um dos maiores clubes do mundo”, concluiu.

Saúl chegou ao Flamengo em julho deste ano, depois de rescindir contrato com o Atlético de Madrid. De lá para cá, atuou em 24 partidas, contribuiu com duas assistências e participou das conquistas do Campeonato Brasileiro e da Libertadores.

