Momento em que torcedores invadem o gramado e entram em conflitoReprodução / Internet
Briga entre torcedores na final da Copa Colômbia deixa quase 60 feridos
Imagens mostram dezenas de pessoas invadindo o campo e atirando objetos umas nas outras; algumas carregavam facas
