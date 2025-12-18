Momento em que torcedores invadem o gramado e entram em conflito - Reprodução / Internet

Publicado 18/12/2025 18:29 | Atualizado 18/12/2025 18:31

Pelo menos 59 pessoas ficaram feridas em confrontos entre torcedores no estádio Anastasio Girardot, em Medellín, informaram as autoridades colombianas nesta quinta-feira (18).

Na noite de quarta-feira, Atlético Nacional e Independiente Medellín, os dois clubes mais populares da cidade, se enfrentaram na final da Copa Colômbia.

A partida terminou com a vitória por 1 a 0 do Nacional, que se sagrou campeão após o empate em 0 a 0 no jogo de ida, disputado no último sábado.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram dezenas de torcedores invadindo o campo e atirando objetos uns nos outros. Alguns carregavam facas.

O esquadrão antidistúrbios interveio em meio ao caos.

O secretário de Segurança de Medellín, Manuel Villa, informou em um vídeo que 52 pessoas receberam atendimento médico, enquanto a polícia relatou que sete oficiais ficaram feridos.

Villa explicou que as autoridades estão tentando identificar os responsáveis usando imagens de câmeras de segurança. Se forem detidos, serão indiciados pelos crimes de "agressão" e "dano ao patrimônio público".

Canais de televisão denunciaram que seus jornalistas e outros funcionários foram agredidos. A 'Win Sports', emissora que transmite as partidas com exclusividade, afirmou em comunicado que precisou interromper a transmissão quando torcedores "atacaram" seus equipamentos técnicos.

A cerimônia de entrega de medalhas e do troféu ao Atlético Nacional não pôde acontecer. Após a situação ser controlada, o clube recebeu a taça já sem público no estádio, segundo informações da imprensa local.

"O que deveria ter sido uma festa terminou com arquibancadas vazias", lamentou em mensagem publicada no X a División Mayor (Dimayor), órgão que organiza os torneios do futebol colombiano.

O prefeito de Medellín, Federico Gutiérrez, chamou os autores dos distúrbios de "criminosos".

A violência no futebol colombiano deixou pelo menos 150 torcedores mortos desde 2008, de acordo com investigações independentes, na ausência de números oficiais.