Abderrazak Hamdallah comemorando gol contra a Jordânia na finalFoto: Reprodução/Fifa
No tempo normal, Marrocos saiu na frente logo aos quatro minutos do primeiro tempo, com gol de Oussama Tannane. Na segunda etapa, porém, a Jordânia passou a criar mais oportunidades e virou a partida com dois gols de Ali Alowan. Nos minutos finais do tempo regulamentar, Abderrazak Hamdallah empatou para os marroquinos e levou a decisão para a prorrogação.
No tempo extra, Hamdallah assumiu o papel de herói e marcou novamente para Marrocos, ainda no primeiro tempo da prorrogação, garantindo o título da Copa Árabe.
O que vem pela frente para Marrocos
A Copa do Mundo de 2026 começa em 11 de junho, no Estádio Azteca, na Cidade do México. Pelo Grupo C, o primeiro adversário de Marrocos será a seleção brasileira no dia 13 de junho, no MetLife Stadium às 19h (de Brasília) em Nova York/Nova Jersey.
