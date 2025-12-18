Abderrazak Hamdallah comemorando gol contra a Jordânia na final - Foto: Reprodução/Fifa

Abderrazak Hamdallah comemorando gol contra a Jordânia na finalFoto: Reprodução/Fifa

Publicado 18/12/2025 17:44

Marrocos, futuro adversário do Brasil na Copa do Mundo de 2026, conquistou a Copa árabe nesta quinta-feira(18), após vencer a Jordânia na prorrogação por 3 a 2 em Lusail, no Catar. Esta é a segunda vez que a seleção marroquina conquista o torneio, o primeiro título havia sido em 2012.

Leia mais: Clube peruano anuncia contratação de meio-campista ex-Flamengo



No tempo normal, Marrocos saiu na frente logo aos quatro minutos do primeiro tempo, com gol de Oussama Tannane. Na segunda etapa, porém, a Jordânia passou a criar mais oportunidades e virou a partida com dois gols de Ali Alowan. Nos minutos finais do tempo regulamentar, Abderrazak Hamdallah empatou para os marroquinos e levou a decisão para a prorrogação.



No tempo extra, Hamdallah assumiu o papel de herói e marcou novamente para Marrocos, ainda no primeiro tempo da prorrogação, garantindo o título da Copa Árabe. No tempo normal, Marrocos saiu na frente logo aos quatro minutos do primeiro tempo, com gol de Oussama Tannane. Na segunda etapa, porém, a Jordânia passou a criar mais oportunidades e virou a partida com dois gols de Ali Alowan. Nos minutos finais do tempo regulamentar, Abderrazak Hamdallah empatou para os marroquinos e levou a decisão para a prorrogação.No tempo extra, Hamdallah assumiu o papel de herói e marcou novamente para Marrocos, ainda no primeiro tempo da prorrogação, garantindo o título da Copa Árabe.

O que vem pela frente para Marrocos

O próximo compromisso da seleção marroquina será a Copa Africana de Nações, em casa. A estreia acontece no próximo domingo (21), contra a seleção de Comores, às 16h, no Estádio Prince Moulay Abdallah, em Rabat.