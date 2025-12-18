Rio - De olho em reforços para a próxima temporada, o Botafogo formalizou uma proposta para contratar o volante Luis Mandaca, do Juventude. No entanto, o clube gaúcho considerou os valores abaixo do esperado e recusou. Agora, o Glorioso avalia enviar uma nova oferta.
Além do Alvinegro, Red Bull Bragantino, Vitória e Athletico-PR estão interessados no jogador, que também está na mira do futebol japonês. As informações são da 'ESPN'.
Revelado pelo Corinthians, o meio-campista fez boa temporada pelo Juventude, mas não conseguiu salvar o time da queda e tende a deixar o clube para gerar caixa. Valorizado, tem vínculo até o fim de 2026.
