Davide Ancelotti comandou o Botafogo em 32 jogos, com 14 vitórias, 11 empates e sete derrotas - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 17/12/2025 18:56

Rio - O Botafogo anunciou a saída do técnico Davide Ancelotti na noite desta quarta-feira (17). A diretoria carioca queria demitir o preparador físico Luca Guerra, mas o italiano não concordou e, sendo assim, deixará o clube junto ao restante da comissão.

O comandante chegou ao Glorioso em julho para substituir Renato Paiva, logo após a disputa do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. De lá para cá, o time viveu altos e baixos, mas fechou o Campeonato Brasileiro na sexta posição e conseguiu alcançar a classificação às fases preliminares da Libertadores.

As lesões, porém, foram uma pedra no sapato ao longo da temporada. Esse era um dos principais motivos para demitir Luca Guerra, que já vinha sofrendo críticas internamente. A questão é que o treinador o considerava imprescindível para seguir no Alvinegro. Diante deste cenário, optou por sair.

Ao todo, Davide Ancelotti comandou o Botafogo em 32 jogos, com 14 vitórias, 11 empates e sete derrotas. Ele, inclusive, terminou o ano com uma sequência de dez partidas sem perder.

Veja o comunicado oficial do Botafogo:

"Davide Ancelotti não é mais o técnico do Botafogo.



O Botafogo informa que Davide Ancelotti não é mais o técnico da equipe principal. O preparador físico Luca Guerra e os auxiliares Luis Tevenet e Andrew Mangan também estão de saída. A decisão foi tomada após reuniões nesta quarta-feira (17).



O Clube agradece o profissionalismo e comprometimento de Ancelotti durante o período em que liderou a equipe e fez parte da família alvinegra. O Botafogo deseja sucesso em desafios futuros.



A nova comissão técnica será anunciada em breve."