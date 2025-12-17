Lucas Villalba está bem perto do BotafogoDivulgação / Nacional

Rio - O atacante Lucas Villalba, de 24 anos, está bem perto de trocar o Botafogo pelo Nacional, do Uruguai. Em entrevista ao canal uruguaio "Pasión Tricolor", o jogador afirmou que ainda não assinou contrato, mas que está bem próximo de um acordo.
"Não está finalizado ainda. Não assinei nada, sei que existe uma chance, uma grande chance, mas a realidade é que ainda não está assinado. É o que todo mundo sabe, que existe uma grande chance, que há interesse, que estão conversando com o Nacional e tudo mais. Meu agente está cuidando disso", disse o uruguaio.
Apesar de deixar claro que o acordo não está sacramentado, Villalba já falou em tom de despedida. Ele também destacou a qualidade do futebol brasileiro.
"É estranho, é uma mistura de sentimentos. Acho que como jogador você também tem certos objetivos, já alcancei um, acho que é um dos maiores, ganhei o campeonato com o clube para o qual torço. Mas você também tem que traçar outros objetivos, outras metas que eu também quero alcançar, deixando o aspecto financeiro de lado. Quero ver até onde posso chegar, quero ver qual é o meu limite. Se eu sair, vou querer voltar algum dia. O Brasileirão é um torneio lindo, muito competitivo, com jogos em sequência, e isso, para um jogador, ajuda a entrar num ritmo muito bom", concluiu.