Rio- O Botafogo fará uma reunião com o São Paulo nesta quarta-feira (17) para conversar sobre um dos alvos, que é Pablo Maia. Porém, para fechar a contratação do jogador de meio-campo, o clube carioca terá que superar concorrências. 
De acordo com informações da "ESPN", um grande clube do futebol brasileiro também deseja a contratação de Pablo Maia e em breve fará uma proposta. O jogador também desperta interesse de times da Alemanha e da Turquia.

Assim, o Botafogo precisa acelerar o processo para finalizar a contratação do atleta. Além disso, ainda existe uma chance de haver uma troca pelo lateral-direito Vitinho.

Alguns jogadores do Botafogo que interessam o tricolor também foram colocados na mesa, como Joaquín Correa. Marlon Freitas está totalmente descartado de ser envolvido na negociação.


 