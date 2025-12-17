Pablo Maia em ação pelo São Paulo - Saopaulofc.net

Publicado 17/12/2025 12:59

Rio- O Botafogo fará uma reunião com o São Paulo nesta quarta-feira (17) para conversar sobre um dos alvos, que é Pablo Maia. Porém, para fechar a contratação do jogador de meio-campo, o clube carioca terá que superar concorrências.





Leia mais: Neto abre mão de férias e faz atividades em CT para voltar rápido ao Botafogo De acordo com informações da "ESPN", um grande clube do futebol brasileiro também deseja a contratação de Pablo Maia e em breve fará uma proposta. O jogador também desperta interesse de times da Alemanha e da Turquia.

Assim, o Botafogo precisa acelerar o processo para finalizar a contratação do atleta. Além disso, ainda existe uma chance de haver uma troca pelo lateral-direito Vitinho.



Alguns jogadores do Botafogo que interessam o tricolor também foram colocados na mesa, como Joaquín Correa. Marlon Freitas está totalmente descartado de ser envolvido na negociação.



