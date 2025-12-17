Rio- O Botafogo fará uma reunião com o São Paulo nesta quarta-feira (17) para conversar sobre um dos alvos, que é Pablo Maia. Porém, para fechar a contratação do jogador de meio-campo, o clube carioca terá que superar concorrências.
De acordo com informações da "ESPN", um grande clube do futebol brasileiro também deseja a contratação de Pablo Maia e em breve fará uma proposta. O jogador também desperta interesse de times da Alemanha e da Turquia.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.