César Araújo está livre no mercadoDivulgação / Orlando City
Botafogo tem interesse na contratação de ex-volante de equipe dos EUA, diz rádio uruguaia
Jogador, de 24 anos, também interesse ao Atlético-MG
Os 30 anos do bi: relembre como o Botafogo conquistou o Brasileirão de 1995
Glorioso empatou com o Santos por 1 a 1 no dia 17 de dezembro e levantou a taça
Botafogo enfrenta concorrência por Pablo Maia
Jogador desperta interesse de outro clube brasileiro e do mercado europeu
Uruguaio fala em tom de despedida do Nacional e vê 'grande chance' de assinar com Botafogo
Atacante, de 24 anos, tem acerto encaminhado com o clube carioca
Neto abre mão de férias e faz atividades em CT para voltar rápido ao Botafogo
Goleiro, de 36 anos, sofreu ruptura completa no reto femural da coxa direita
Clube da Série A negocia compra de meia-atacante do Botafogo
Clube carioca deseja algo em torno de R$ 11 milhões
