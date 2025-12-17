César Araújo está livre no mercado - Divulgação / Orlando City

Publicado 17/12/2025 14:20

Rio - Uma das prioridades do Botafogo para a próxima temporada é a contratação de um volante para servir como alternativa depois da saída de Gregore. De acordo com informações da rádio uruguaia "El Espectador Deportes", o Alvinegro tem interesse na contratação de César Araújo, que defendeu o Orlando City neste ano.

A negociação não é simples e o clube carioca tem concorrentes. Além do Botafogo, o veículo uruguaio informou que o Inter Miami, dos Estados Unidos, o Al-Riyadh, da Arábia Saudita, o Estudiantes, da Argentina, e o Atlético-MG também tem interesse no volante.

Revelado pelo Montevideo Wanderers, César Araújo atuou no futebol norte-americano desde 2022. Ele atuou por duas temporadas inteiras pelo clube uruguaio antes de embarcar para os Estados Unidos.

No total, o volante entrou em campo pelo Orlando City em 149 partidas, anotou sete gols e deu dez assistências. O uruguaio encerrou seu contrato no fim do ano e está livre no mercado.